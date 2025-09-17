חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 17.09.2025 / 08:05

כוחות גדולים של משטרה מאבטחים את פינוי המאחז הבדואי "צביר 999" בנגב. השר בן גביר: "לאט לאט אנחנו מחזירים לידיים שלנו את אדמות הנגב"

פינוי מאחז בדואי בנגב. בשעה זו כוחות משטרה גדולים, בסיוע רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה – מבצעים מבצע אכיפה רחב היקף לפינוי המאהל הבלתי חוקי בנגב שמכונה "צביר 999" באזור ביר הדאג' והישובים רתמים וטללים. במהלך הפעילות נתקלו הכוחות באיומים מצד גורמים בשטח שאיימו להפעיל אלימות כדי למנוע את הפינוי. בינתיים התושבים העלו באש חלק מהבתים במחאה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שהנחה לבצע את הפעילות הגיב: "לאט לאט אנחנו מחזירים לידיים שלנו את אדמות הנגב. המבצע מהווה נדבך מרכזי במדיניות להחזרת הריבונות ומיגור תופעת הבנייה הבלתי חוקית בנגב ובכל רחבי הארץ." עוד באותו נושא בלי בושה: בדואים ניצלו את האזעקות כדי לפרוץ למוסדות חינוך 19:12 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏 לדבריו, כלל הכוחות פועלים בנחישות ובמקצועיות, תוך שמירה על ביטחון הכוחות והסדר הציבורי, עד להשלמת המשימה במלואה.

