ושוב פרשת מרמה נחשפת בבתי הספר לנהיגה. שוטרי מחוז ירושלים עצרו 11 חשודים, ביניהם עובד בבית ספר לנהיגה במזרח ירושלים. החשודים, כך על פי החשד, סייעו למועמדים לעבור מבחני נהיגה עיוניים (תיאוריה) ומעשיים (טסט) תמורת אלפי שקלים.

מעצר החשודים בהונאת הטסטים והכסף שנתפס (דוברות המשטרה)

על פי החשד, הרשת פעלה בצורה מאורגנת – עובד בית הספר לנהיגה ניצל את תפקידו וקבע פגישות עם מועמדים לרישיון. בפגישות אלה, הוא סיפק להם ציוד טכנולוגי מתקדם והנחיות מפורטות כיצד לרמות במבחנים, והכל תמורת תשלום גבוה.

בנוסף, חברה ממרכז הארץ, כך נטען, סיפקה את הציוד הטכנולוגי ששימש במרמה כדי לשדר את תוצאות המבחנים לתוך החדר בו נערכה הבחינה.

לאחר חקירה סמויה שארכה מספר חודשים, בלשי יחידת ההונאה של המשטרה פשטו על בתי החשודים בירושלים, מזרח ירושלים ושטחי איו"ש. במהלך החיפושים, נתפסו אמצעים טכנולוגיים ששימשו לכאורה לביצוע העבירות, וכן כ-100,000 ש"ח ולמעלה מ-6,000 דולר במזומן.

במשטרה מדגישים כי מדובר בפרשה חמורה במיוחד, כיוון שהיא חורגת מעבר לעבירות של הונאה ושחיתות. היא מאפשרת לכאורה לנהגים שאינם כשירים לעלות על הכביש, ובכך מסכנת את כלל הציבור. המשטרה הוסיפה כי תפעל באפס סובלנות נגד ניסיונות לעקוף את החוק במבחנים שמטרתם העיקרית היא שמירה על חיי אדם.