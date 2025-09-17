מבצע מרכבות גדעון ב' יצא לדרך ובינתיים צה"ל עסוק בהנעת תושבי עזה דרומה כדי לרוקן את העיר עזה כדי לאפשר לו לפעול.
לפני תחילת המבצע עזבו את עזה כרבע מיליון תושבים ועם גל ההפצצות הכבד שלשום בלילה עוד כ-100 אלף תושבים עזבו את העיר, אך עדיין נותרו בה לפי ההערכות כחצי מיליון תושבים.
כעת מודיע דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי לתושבי עזה על מסלול נוסף לירידה דרומה בציר המרכזי של רצועת עזה. עד כה התאפשר לערבים לנוע על ציר אל-ראשיד – כביש החוף של עזה, כעת צה"ל יאפשר לעזתים לנוע גם על ציר סלאח א-דין במרכז הרצועה.
לפי ההודעה של אדרעי: בשלב זה, המעבר דרך המסלול הזה יינתן למשך 48 שעות, החל מהיום (רביעי) 25.09.17 בשעה 12:00 ועד יום שישי 25.09.19 בשעה 12:00. יש לעבור רק ברחובות המסומנים בצהוב על המפה כנתיב למעבר דרומה. הקפידו על הוראות כוחות הביטחון ועל תמרורי התנועה".
אתמול העריך גורם ביטחוני לסרוגים כי הנעת האוכלוסייה העזתית דרומה תיקח עוד שבוע לפחות, והמבצע הצבאי יחל למעשה רק אחרי ראש השנה.
אזרחית
כתבב עם שגיאות בתאריכים שהופכת אותה ללא אמינה בעליל. לפעמים עדיף לא לכתוב כלום מלכתוב שטויות07:54 17.09.2025
