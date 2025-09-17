האלימות הערבית ממשיכה לשבור שיאים. הלילה נרצח צעיר בן 19 בשדרות המגנים בחיפה. הוא פונה במצב קשה לבית החולים רמב"ם שם נקבע מותו. הרקע לאירוע – פלילי

האלימות במגזר הערבי. צעיר בן 19 נרצח באירוע אלימות בשד' המגנים בחיפה. זהו הנרצח ה-181 במגזר הערבי מאז תחילת שנת 2025. לשם השוואה בשנת 2024 שגם היא שברה שיאים של אלימות נרצחו בתקופה המקבילה 169 ערבים וכעת יש עלייה של 7% נוספים.

האירוע התרחש באזור שדרות המגנים בעיר התחתית בחיפה. חובשים של מד"א פינו את הפצוע במצב קשה לבית החולים רמב"ם, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

פרמדיקית מד"א שובל ארביב, סיפרה: "הצעיר שכב לצד הדרך כשהוא סובל מפציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב."

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מרחב כרמל פתחו לפני זמן קצר בחקירה אודות גבר כבן 19 שפונה מרחוב המגנים בחיפה עם פצע דקירה ובהמשך נקבע מותו על ידי גורמי הרפואה. שוטרי מרחב כרמל שהגיעו למקום מייד עם קבלת הדיווח החלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי ומבצעים מחסומים וסריקות לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה. הרקע לאירוע פלילי ונסיבותיו בבדיקה".