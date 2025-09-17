למרות עונת הפיטורים המסורתית בקיץ, שוק העבודה מציג ירידה חדה של כמעט 15% במספר דורשי העבודה | כל הנתונים משירות התעסוקה

שירות התעסוקה מפרסם הבוקר (רביעי) כי חלה ירידה חדה במספר דורשי העבודה בישראל. בחודש אוגוסט נרשמו כ־186 אלף דורשי עבודה – ירידה של כמעט 15% בתוך חודש אחד בלבד.

הנתון הזה מפתיע במיוחד לאור העובדה שחודשי הקיץ מתאפיינים בדרך כלל בעלייה באבטלה, בעיקר בגלל פיטורים עונתיים במערכת החינוך ובענפים נוספים. הפעם קרה ההפך – ובשירות התעסוקה מסבירים כי הסיבה המרכזית היא טכנית: בחודש יולי נרשמו עשרות אלפים כיוצאי חל"ת בעקבות "עם כלביא" כדי לממש זכאות לדמי אבטלה, גם אם כבר חזרו לעבודה. בחלוף חודש, המספרים התאזנו – ונוצרה ירידה חדה.

ועדיין, גם מעבר לעניין הטכני, הנתונים מצביעים על מגמה חיובית: כמעט בכל הערים נרשמו ירידות במספר דורשי העבודה, ובמיוחד בערים חרדיות ותיירותיות. בני ברק הובילה את הטבלה עם ירידה של יותר מ־35%, ואחריה אילת (34%) וטבריה (26%).

גם כשמסתכלים לפי מגזרים רואים תמונה מעודדת: הירידה החדה ביותר נרשמה דווקא בקרב הציבור החרדי – מעל 23% פחות דורשי עבודה בתוך חודש אחד. בקרב יהודים לא־חרדים נרשמה ירידה של 15%, ואצל ערבים – ירידה מתונה יותר של 9%.

ובחיתוך לפי מקצועות? כמעט כל הענפים נהנו מירידות במספר דורשי העבודה, ובמיוחד אלה שנפגעים ראשונים בעת משבר – מלצרים, מוזגי משקאות ומוכרים בחנויות. רק רופאים ומורים בחינוך העל־יסודי לא הצטרפו לטרנד.

למרות שמדובר במספרים שעדיין רחוקים מתעסוקה מלאה – הירידה החדה מספקת סיבה לאופטימיות זהירה.