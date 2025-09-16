לפי הערכות ביטחוניות וצה״ל, כבר מעל ל-350 אלף תושבים פונו דרומה, אך הצפי הוא שבמספר הימים הקרובים יצאו מהעיר חצי מיליון עד 700 אלף איש

מבצע מרכבות גדעון ב'. בצל כניסת כוחות צה"ל לעיר והרחבת התמרון, תושבי העיר ממשיכים להתפנות מן האזור למקומות הומניטריים שהוכנו מבעוד מועד.

גורם בטחוני עימו אנו משוחחים הערב אומר כי קצב הפינוי ימשך עד לקראת ראש השנה באמצע שבוע הבא, אז על פי הערכה יצאו את העיר בין חצי מיליון ל-700 אלף איש, מה שיאפשר לצה״ל להפעיל הרבה יותר כוחות בתוך המערכה.

על פי ההערכות בין 370 ל-380 אלף תושבים כבר פונו מן העיר, אך אלו לא המספרים אותם מבקשים בצה"ל לראות, דבר שעדיין מקשה על הפעולה הקרקעית בעיר.

בצה"ל ממשיכים וקוראים לתושבים להתפנות במגוון אמצעים: שליחת מסרונים, הכרזות מהאוויר, כרוזים והפצת הנחיות.

עוד באותו נושא הערכה בישראל: זה מספר מחבלי חמאס שנותרו בעיר עזה 11:27 | חדשות סרוגים 8 0 😀 👏

דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין, הצהיר כי המבצע קיבל אישור מהדרג המדיני, וכי הכוחות הפועלים בעיר אוגדות 98, 162 וכוחות נוספים הוכנו לתמרון קרקעי משולב שמטרתו – השבת החטופים והכרעת חמאס.