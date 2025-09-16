על פי החלטת האקדמיה ללשון העברית, הכתיב התקני של שם המשקה הוא "עֲרָק" בגלל מקורו הערבי, ולא "אַרָק", כפי שנפוץ בגלל השפעה טורקית

האקדמיה ללשון העברית פרסמה הבהרה באשר לכתיב הנכון של שם המשקה האלכוהולי המוכר – ערק. לפי ההודעה, הכתיב התקני בעברית הוא "ערק" בעי"ן, ולא "ארק" באל"ף.

הסיבה לכך היא שמקור המילה בערבית, שם היא נכתבת ונאמרת בעיצור ع (עי"ן בערבית), ולכן יש לשמר זאת גם בכתיב העברי.

עם זאת, על חלק מהבקבוקים בישראל מופיע הכתיב "ארק". הסבר אפשרי לכך הוא השפעה טורקית. בטורקית לא קיים העיצור עי"ן, ולכן המילה נהגית ונכתבת כ-Arak. צורת כתיב זו ייתכן שעברה לעברית במהלך תקופת השלטון העות'מאני בארץ.

האקדמיה ציינה גם כי מקור המילה "ערק" בערבית הוא במילה שמשמעותה "זיעה" – על שם תהליך הזיקוק שבו מתאדה הנוזל ומזוקקות טיפות האלכוהול.