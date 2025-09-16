בשורה לחיילים הסדירים הנשואים: צה"ל משיק סל הטבות מורחב הכולל תווי קניה, החזר שכר דירה, יום סידורים, ועוד. ומה לגבי זוג חיילים נשואים?

סל הטבות מורחב לחיילים בשירות חובה: בשורה של ממש לחיילים וחיילות נשואים המשרתים בשירות סדיר מופעל מזה כשבועיים.

וזו לשון ההודעה של צה"ל:

חיילים וחיילות נשואים,

הרחבנו את מעטפת הזכאויות וההטבות במיוחד בשבילכם!

החל מ־1 בספטמבר 2025, חיילים נשואים הזכאים לפי הקריטריונים ייהנו מהטבות חדשות:

– תווי קנייה אוטומטיים בסך 300 ₪ בכל חודש

– כפל הטבות תשמ"ש ו־50% החזר שכר דירה

– החזר גני ילדים להורים לילדים עד גיל 5

– יום סידורים חודשי לחיילים נשואים ביחידות סגורות". לשון ההודעה.

בנוסף, בצה"ל מדגישים כי במשפחות בהם שני בני הזוג משרתים בשירות חובה – הם יזכו בכפל של חלק מההטבות.