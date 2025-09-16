סל הטבות מורחב לחיילים בשירות חובה: בשורה של ממש לחיילים וחיילות נשואים המשרתים בשירות סדיר מופעל מזה כשבועיים.
וזו לשון ההודעה של צה"ל:
חיילים וחיילות נשואים,
הרחבנו את מעטפת הזכאויות וההטבות במיוחד בשבילכם!
החל מ־1 בספטמבר 2025, חיילים נשואים הזכאים לפי הקריטריונים ייהנו מהטבות חדשות:
– תווי קנייה אוטומטיים בסך 300 ₪ בכל חודש
– כפל הטבות תשמ"ש ו־50% החזר שכר דירה
– החזר גני ילדים להורים לילדים עד גיל 5
– יום סידורים חודשי לחיילים נשואים ביחידות סגורות". לשון ההודעה.
בנוסף, בצה"ל מדגישים כי במשפחות בהם שני בני הזוג משרתים בשירות חובה – הם יזכו בכפל של חלק מההטבות.
