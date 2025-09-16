אחרי מתקפת המל"טים והטילים, ישראל מעבירה את הלחימה מול איראן לזירת הסייבר והקריפטו: מאות ארנקים דיגיטליים הוקפאו, חלקם בשווי מיליוני דולרים

כשלושה חודשים לאחר העימות הצבאי מול איראן, ישראל פועלת במרחב הדיגיטלי ומסבה נזק כלכלי לגורמי טרור. משרד הביטחון הודיע כי הצליח להקפיא מטבעות קריפטו בשווי של כ-1.5 מיליון דולר, שנועדו למימון פעילות משמרות המהפכה וארגוני טרור נוספים.

המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור חשף כי במסגרת מבצע ממוקד נתפסו 187 ארנקים דיגיטליים, שלדבריו יועדו ל"ביצוע פיגועי טרור חמורים". מדובר בפעולה ראשונה מסוגה מאז סיום המערכה הצבאית מול איראן.

חברת הבלוקצ'יין הבינלאומית Elliptic אישרה כי 39 מהארנקים הכילו מטבע מסוג USDT, אך ציינה כי לא תוכל לאמת באופן עצמאי את שיוכם לגורמים איראניים.

מנגד, אמיר ראשידי, מנהל זכויות דיגיטליות בארגון "Miaan Group", טען כי ייתכן שישראל השיגה את המידע באמצעות חדירה לתשתיות הדיגיטליות של איראן. לדבריו, משמרות המהפכה נוהגים להיעזר במטבעות דיגיטליים כדי לעקוף את הסנקציות הכלכליות המוטלות על המדינה.

זו אינה הפעם הראשונה שישראל פועלת נגד זרימת כספים חשאית לאיראן דרך עולם הקריפטו. במהלך העימות הצבאי האחרון, קבוצה בשם "הדרור הטורף" – המזוהה עם ישראל – טענה כי פרצה לבורסת הקריפטו האיראנית "Nobitex" וגנבה מטבעות בשווי של כ-90 מיליון דולר.

"מלחמת 12 הימים" פרצה לפני כשלושה חודשים בעקבות סדרת תקריות ביטחוניות בין ישראל לאיראן. ישראל תקפה יעדים באיראן, כולל מתקני גרעין, ובתגובה שיגרה איראן עשרות טילים ומל"טים לעבר ישראל. הלחימה הסתיימה לאחר תיווך בינלאומי, אך המתיחות נמשכת – הפעם בזירה הכלכלית והדיגיטלית.