אלונה סער, בתו של שר החוץ גדעון סער, תוקפת את הממשלה בה אביה הוא שותף בכיר: "ממשלה ששונאת בני אדם. מנצלים את תחושת הנאמנות של החיילים"

אלונה סער, בתו של שר החוץ, גדעון סער, תוקפת ולא בפעם הראשונה את הממשלה בה אביה הוא שותף בכיר, ואומרת כי הממשלה בה חבר אביה היא ממשלה ששונאת בני אדם.

סער הגיבה היום לדבריו של נתניהו לפיהם ישראל בדרך לבידוד מדיני, ואמרה: "הספינה שוקעת. הגענו בדיוק לאן שהלכנו. אל דאגה, יש עוד יותר נמוך להגיע וגם לשם נגיע. ממשלה ששונאת בני אדם".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (ללא קרדיט)

על תמרון הקרקעי שהחל היום בעזה, היא כתבה: "ושוב מנצלים את תחושת הנאמנות של חיילים למדינה ולצוותים שלהם כדי לשלוח אותם להילחם. אבל בעבור מה? בעבור מי? מה נשיג עכשיו שלא השגנו בשנתיים לחימה? כדי לכבוש עוד שטח? שטח שנצטרך לפנות מגופות של חיילים צעירים, חטופים מורעבים וילדים עזתים כדי להתיישב בו?".

"לא רוצים לקבור יותר, רוצים לחיות. מחכים לכם בבית. לכל החיילים והחטופים", כתבה.