יום אחרי שעורר סערה ובהלה נרחבת כשהתריע כי ישראל צריכה להתכונן לכלכלה מבודדת, ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (שלישי) הצהרה לתקשורת בה התייחס פעם נוספת למצבה הכלכלי של ישראל. לטענתו, האמירה על היערכות לכלכלה מבודדת התכוונה רק לתעשייה הביטחונית.
"יש לי אמון מלא בכלכלת ישראל – היא חזקה מאד. היא מדהימה את העולם בעשורים האחרונים, ויותר מזה – בשנתיים האחרונות שבה מנהלים מלחמה" אמר נתניהו. "בניגוד לכל התחזיות, השקל יותר חזק ממה שהיה לפני המלחמה. בשנה האחרונה הבורסה יותר חזקה מארה"ב, האבטלה בשפל היסטורי. בחודשים האחרונים רואים כניסה גדולה של משקיעים בכלכלת ישראל".
"אני לא מזלזל בניסיונות להגביל את הכלכלה, יכול להיות שיהיו דברים כאלה אבל העולם רוצה את המוצרים שישראל מייצרת" הוסיף. "יש מקום אחד שבו יכולות להיות הגבלות שהן לא כלכליות, אלא פוליטיות – והן התעשיות הביטחוניות ששוברות שיאים. שמה כבר פגשנו הגבלות פוליטיות במהלך המלחמה. אם יש לקח שלמדנו, זה שאנחנו רוצים להיות במצב שלא מגבילים אותנו – שישראל מגנה על עצמה בכוחות עצמה ובנשק שלה".
לטענת נתניהו, "אתמול אמרתי בכנס החשב הכללי שצריך לחתוך את הבירוקרטיה כדי לאפשר לנו עצמאות ביטחונית. מתוך זה הייתה אי הבנה שכביכול טלטלה את הבורסות – אך בפועל היא לא. השווקים מבינים את מה שאמרתי, כי הבורסות מבינות את הכדאיות להשקיע בישראל".
כזכור, אמש נתניהו אמר בכנס החשב הכללי של משרד האוצר כי ישראל עלולה למצוא את עצמה במצב של בידוד בינלאומי וכלכלי. לדבריו, "מדינות אויב משקיעות השקעות עתק כדי להשפיע על השיח ברשתות החברתיות, וזה מכניס אותנו לסוג של בידוד. נוכל לצאת ממנו – אבל במחיר השקעות גדולות במאבק נגדי בזירה התקשורתית".
נתניהו הדגיש כי קיימת סכנה מוחשית לסנקציות כלכליות ולמגבלות על ייבוא נשק וחלקי חילוף. לטענתו, ישראל חייבת לפתח יכולות ייצור עצמאיות ולצמצם את התלות בחו"ל. הוא התריע כי "העולם מתחלק לבלוקים, ואנחנו לא נמצאים באף בלוק – זה מייצר יתרון, אבל גם הופך אותנו חשופים לבידוד".
היסטוריונית
מי שלא התגייס גורש מספרטה עם קלון20:27 16.09.2025
יהושוע
נתניהו מאשים את המוסלמים והאנטישמיים בבידוד. הוא מוכר לנו רציונליזציה של הכישלון שלו כסוג של 'גזירת גורל' ומבקש שנלווה אותו במסע לגיהינום שהוא מתכנן עבור מדינת ישראל ותושביה20:43 16.09.2025
נתניהו משקר כמו שהוא נושם , הוא לא הפיל את המשטר הסוריה , הוא לא חיסלו את החיזבאללה, הוא לא הסיר את איום הגרעין האיראני , מקסימום דחה אותו במספר חודשים אפילו לא שנים ... וגם אחרי חיסול כל הנהגת החמאס , וחיסול ההנהגה החלופית , וחיסול ההנהגה החלופית חלופית ... החמאס עדיין חיי ונושם בעזה , והוא יהיה שם גם בעוד 20 שנה בדיוק כמו שאלקאידה עדיין קיימת ובדיוק כמו שגם דאעש קיימת , בסדרי גודל אחרים ועם הרבה פחות השפעה ... וזה בדיוק מה שיקרה עם החמאס או בפועל כבר הושג לפני שנה וחצי .... המלחמה נמשכת מסיבה אחת , שלנתניהו תיהיה סיבה לא להתייצב למשפטו , וכדי שיוכל לשלוט בכל הסרחון שעולה מסביבתו בעיקר פרשת הצוללות , פרשת הסוכנים הקטארים , ובעיקר זריקת האחריות על הצבא , השב"כ, אמ"ן, כולם ... חוץ ממנו ...
בתגובה ל: יהושוע
ישראל בדרך למפולת כלכלית , והשקרים של ראש הממשלה לא ישנו זאת , כולם יראו זאת ממש בקרוב ... אין כמעט יצוא , היבוא נחסם , דרוג האשראי בצניחה חופשית , אין השקעות מחו"ל , והוצאות וחובות במאות מיליארדים ... סנקציות מאירופה יחסלו את הכלכלה ישראלית תוך חודשיים ... זו האמת , וכדאי שהאזרחים פה ידעו זאת , שיקשיבו למה שאמר נגיד הבנק לשעבר פרנקל ...21:09 16.09.2025
מתנאל
בכירי המשק בעקבות נאום ספרטה של נתניהו: "עצור את הצעדה אל התהום". פורום העסקים, הכולל כ-200 מבעלי ומנהלי החברות הגדולות במשק, בתגובה חריפה לדברי ראש הממשלה. "מדיניות הממשלה מובילה את ישראל לשפל כלכלי ומדיני מסוכן וחסר תקדים. כאן זה לא ספרטה". פורסים רשימת צעדים בקריאה ל"שינוי כיוון מיידי לטובת אזרחי ישראל". טוענים: "החזון שהציג ראש הממשלה לא יאפשר לשרוד בעולם הגלובלי". אנחנו תלויים בעולם לחלוטין מחיטה ואורז ועד דלק ותחמושת.המשך 20:39 16.09.2025
היסטוריונית
מי שלא התגייס גורש מספרטה עם קלון20:27 16.09.2025
