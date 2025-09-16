אחרי הסערה סביב דבריו על הצורך בהיערכות של ישראל לכלכלה מבודדת, ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הצהרה לתקשורת בה טען כי "יש לי אמון מלא בכלכלת ישראל – היא חזקה מאד"

יום אחרי שעורר סערה ובהלה נרחבת כשהתריע כי ישראל צריכה להתכונן לכלכלה מבודדת, ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (שלישי) הצהרה לתקשורת בה התייחס פעם נוספת למצבה הכלכלי של ישראל. לטענתו, האמירה על היערכות לכלכלה מבודדת התכוונה רק לתעשייה הביטחונית.

"יש לי אמון מלא בכלכלת ישראל – היא חזקה מאד. היא מדהימה את העולם בעשורים האחרונים, ויותר מזה – בשנתיים האחרונות שבה מנהלים מלחמה" אמר נתניהו. "בניגוד לכל התחזיות, השקל יותר חזק ממה שהיה לפני המלחמה. בשנה האחרונה הבורסה יותר חזקה מארה"ב, האבטלה בשפל היסטורי. בחודשים האחרונים רואים כניסה גדולה של משקיעים בכלכלת ישראל".

"אני לא מזלזל בניסיונות להגביל את הכלכלה, יכול להיות שיהיו דברים כאלה אבל העולם רוצה את המוצרים שישראל מייצרת" הוסיף. "יש מקום אחד שבו יכולות להיות הגבלות שהן לא כלכליות, אלא פוליטיות – והן התעשיות הביטחוניות ששוברות שיאים. שמה כבר פגשנו הגבלות פוליטיות במהלך המלחמה. אם יש לקח שלמדנו, זה שאנחנו רוצים להיות במצב שלא מגבילים אותנו – שישראל מגנה על עצמה בכוחות עצמה ובנשק שלה".

לטענת נתניהו, "אתמול אמרתי בכנס החשב הכללי שצריך לחתוך את הבירוקרטיה כדי לאפשר לנו עצמאות ביטחונית. מתוך זה הייתה אי הבנה שכביכול טלטלה את הבורסות – אך בפועל היא לא. השווקים מבינים את מה שאמרתי, כי הבורסות מבינות את הכדאיות להשקיע בישראל".

כזכור, אמש נתניהו אמר בכנס החשב הכללי של משרד האוצר כי ישראל עלולה למצוא את עצמה במצב של בידוד בינלאומי וכלכלי. לדבריו, "מדינות אויב משקיעות השקעות עתק כדי להשפיע על השיח ברשתות החברתיות, וזה מכניס אותנו לסוג של בידוד. נוכל לצאת ממנו – אבל במחיר השקעות גדולות במאבק נגדי בזירה התקשורתית".

נתניהו הדגיש כי קיימת סכנה מוחשית לסנקציות כלכליות ולמגבלות על ייבוא נשק וחלקי חילוף. לטענתו, ישראל חייבת לפתח יכולות ייצור עצמאיות ולצמצם את התלות בחו"ל. הוא התריע כי "העולם מתחלק לבלוקים, ואנחנו לא נמצאים באף בלוק – זה מייצר יתרון, אבל גם הופך אותנו חשופים לבידוד".