הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס להרחבת המלחמה בעזה ואמר כי צה״ל פועל לפי תכנית סדורה להכרעת חמאס, מאפשר פינוי אזרחים מעזה וממשיך לספק סיוע הומניטרי. עוד התחייב כי "החזרת חטופינו – מטרת מלחמה ומחויבות לאומית ומוסרית"

שעות אחרי תחילת התמרון הקרקעי: הרמטכ״ל אייל זמיר הוציא היום (ג׳) הצהרה על העמקת הפעולה הצבאית בעזה במסגרת מבצע “מרכבות גדעון ב”. בהצהרה נמסר כי צה״ל פועל על פי תכנית סדורה שנבחנה לעומק והוצגה בפני הדרג המדיני, וכי מטרותיו הן הכרעת חמאס והשבת החטופים.

״צה״ל הוא צבא העם, זה מקור כוחו. חובתי להציג לפני כל פעולה את כלל המשמעויות הביטחוניות, הסיכונים וההזדמנויות. כולם הוצגו באופן מקצועי, וכעת אנו מעמיקים את ההישג שיקרב את סיום המלחמה" אמר זמיר. "החזרת חטופינו היא מטרת מלחמה ומחויבות לאומית ומוסרית״.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

"גייסנו לטובת המערכה אלפי חיילי מילואים והם פועלים לצד הכוחות הסדירים. אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה להם ולמשפחותיהם, הנושאים במשא הכבד" הוסיף. "הם חוד החנית של צה“ל והערובה לביטחונה של מדינת ישראל. הם יוצאים לבצע את שליחותם מתוך מסירות, מקצועיות ואחריות".

אין תמונה עוד באותו נושא נתניהו מהבור בקריה: "כוחותינו פועלים בכמה זירות" 18:13 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

הרמטכ״ל התייחס גם לאזרחי ישראל על רקע החגים: ״גם בימים אלה, כשעם ישראל מתכנס סביב שולחן החג, חיילינו מוצבים בהגנה ובהתקפה מתוך שליחות ומחויבות עמוקה לעם – אחדות ורעות שאין להן תחליף. לא נשכח לרגע את אלו שאינם איתנו ואת המשפחות השכולות, אשר שילמו את המחיר היקר מכל. צה"ל ומדינת ישראל כולה מרכינים את ראשם אל מול הקרבתם. נמשיך לתמוך וללוות את פצועינו בתהליך שיקומם".

בסיכום זמיר פנה שוב ללוחמים: "כפי שנאמר בתפילת נעילה: 'פתח לנו שער בעת נעילת שער'. עם בואה של השנה החדשה, נדאג כי יהיה זה שער של בטחון, צמיחה ושגשוג בארצנו. כולנו שותפי גורל, מאוחדים סביב מורשת משותפת ומחויבות לעתידה של מדינת ישראל. היו גאים בפועלכם, פעלו באחריות והובילו אותנו לניצחון".