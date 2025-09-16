ברקע תחילת התמרון הקרקעי בעזה וירי הטילים מתימן, בפיקוד העורף קיימו הערכת מצב והודיעו כי מדיניות ההתגוננות שוב נותרה ללא שינוי לשבוע הקרוב. כל הפרטים

ברקע תחילת התמרון הקרקעי בעזה וירי הטילים מתימן, פיקוד העורף הודיע הערב כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות, וכי הן תישארנה כפי שהן לפחות עד יום חמישי הבא.

בהודעת פיקוד העורף נכתב: "מדיניות ההתגוננות ללא שינוי. המדיניות בתוקף החל מהערב, יום שלישי, 16 בספטמבר 2025, בשעה 18:00 ועד ליום חמישי, 25 בספטמבר 2025, בשעה 20:00".

על פי ההנחיות, פעילויות חינוכיות יתקיימו ללא הגבלות, בהתאם להנחיות משרד החינוך והערכות הרשויות המקומיות. בנוסף, מקומות עבודה יפעלו כסדרם ללא הגבלות.

כמו כן, ניתן לקיים התקהלויות ללא הגבלות בכל רחבי הארץ, למעט ביישובי עוטף עזה. שם ניתן לקיים התקהלויות של עד 2,000 אנשים, למעט ביישובים המפורטים בהחרגות: נתיב העשרה, יד מרדכי, זיקים, כרמיה, ארז, ניר עם, שדרות, איבים, גבים, אור הנר, מפלסים, כפר עזה, סעד, עלומים, בארי, רעים, מגן, נירים, כרם שלום, ניר עוז, כיסופים, עין השלושה, חולית, נחל עוז, וניר יצחק.