לקראת חגי תשרי תשפ"ו מפרסמים לקט ישראל וחברת הייעוץ – BDO נתוני מחקר על היקף אובדן המזון בחגי תשרי: משפחה ממוצעת בישראל צפויה לזרוק במהלך חגי תשרי מזון בשווי של כ 600 ₪, כך שסך שווי המזון הצפוי להיות מושלך לאשפה בחודש הקרוב עומד על 1.4 מיליארד ₪, שהם כ-260 אלפי טונות מזון.

ריבוי החגים והארוחות המשפחתיות, ותרבות השפע הישראלית בתחום האירוח, גורמים לציבור הישראלי להצטייד במזון רב מידי ומיותר שבסופו של דבר נזרק לפח. על פי נתוני המחקר משק בית ממוצע יוציא כ-3,900 ₪ על מוצרי מזון בתקופה זו, כאשר מתוכם כ-600 ₪ ייאבדו. למעלה משליש, כ-220 ₪, מאובדן פירות וירקות.

השלכות מלחמת "חרבות ברזל" הממושכת ויוקר המחיה הביאו משפחות רבות נוספות אל מתחת לקו העוני.

בעוד היקפי אובדן המזון בישראל הולכים ועולים, אלפי משפחות נזקקות מתמודדות עם מציאות כלכלית קשה ואינן יכולות להרשות לעצמן רכישת מזון בסיסי לקראת חגי תשרי. זוהי מציאות שאפשר וצריך לשנות.

אפרת בראונשטיין, סמנכ"לית השיווק של לקט ישראל משתפת: "אנחנו חווים השנה עלייה דרמטית במספר מבקשי הסיוע – ומכאן החשיבות בצריכה נבונה, ניצול מיטבי של המזון וצמצום בזבוזו. לקראת החג אנו מפעילים את פרויקט 'לקט בדבש', במסגרתו יסופקו סלי מזון איכותיים ל־65 אלף משפחות, הכוללים את סמני החג המסורתיים. בנוסף, באמצעות פרויקט "לקט אקספרס" ובשיתוף הרשויות המקומיות נחלק ל־2,000 משפחות ברחבי הארץ, כולל מפונים ארוחות חג מבושלות ומזינות לשני ערבי החג. תקופת החגים מזכירה לנו עד כמה ערבות הדדית היא ערך מרכזי בחברה הישראלית. בימים שבהם משפחות רבות מתקשות לדאוג לארוחה ראויה, האחריות שלנו היא לעמוד לצידן ולוודא שאף אחד לא נותר מאחור. החג הוא זמן של סולידריות, נתינה ועשייה משותפת למען כל משפחה בישראל".

בלקט ישראל פועלים להצלת מזון טרי ובריא וחלוקתו למאות אלפי נזקקים מדי שבוע. לקראת חגי תשרי, והצורך ההולך וגובר בסיוע, לקט ישראל פונה אליכם בקריאה לשותפות ועזרה: תרומה של 180 שקל תאפשר ללקט ישראל לחלק 36 ארוחות חמות ומזינות לנזקקים. כך נעניק לכולם ארוחת חג, ופתיחת שנה מלאת תקווה.

