שעות ספורות אחרי התקיפה הישראלית בנמל חודיידה, אזעקות נשמעו בירושלים ובמרכז עקב שיגור טיל בליסטי מתימן שיורט על ידי חיל האוויר

דובר צה"ל עדכן כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, כשמערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום וציין כי יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף. זמן קצר לאחר מכן, אזעקות נשמעו בירושלים, יישובי גוש דן, השומרון והשפלה.

מספר דקות אחרי האזעקות, בצה"ל אישרו כי הטיל יורט בהצלחה על ידי חיל האוויר. לא דווח על נפגעים או על נזק.

הירי מתימן מגיע שעות ספורות אחרי התקיפה החריגה של צה"ל בנמל חודיידה שבתימן, שלפי הדיווחים כלל 12 תקיפות לעבר 3 רציפים ששימשו את החות'ים בנמל. "נמל חודידה משמש את שלטון הטרור להעברת אמצעי לחימה של המשטר האיראני, המשמשים להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל ובנות בריתה" נמסר. "התקיפה בוצעה נוכח תקיפות חוזרות ונשנות, שמוביל שלטון הטרור נגד מדינת ישראל, אשר במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל".

"שלטון הטרור החות׳י פועל בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה. השלטון מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת כוח ופעילות טרור נגד ספינות מעבר וסחר במרחב השיט העולמי" הוסיפו. "צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות והנשנות של שלטון הטרור החות׳י נגד מדינת ישראל, ונחוש להמשיך לפגוע בעוצמה בכל איום על אזרחי מדינת ישראל, בכל מרחק בו יידרש".