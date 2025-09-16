עו"ד יעל קוטיק, לשעבר משנה למנכ"ל משרד המשפטים וכיום היועצת המשפטית של המשרד, תמלא את מקומו של ניר שוויקי ותוביל את מועצת הכבלים והלוויין

שר התקשורת שלמה קרעי הודיע הערב (ג') על מינוי עו"ד יעל קוטיק לממלאת מקום יו"ר מועצת הכבלים והלוויין, לאחר סיום כהונתו של ניר שוויקי.

קוטיק מביאה עימה ניסיון ציבורי ומשפטי עשיר. היא שימשה בעבר כמשנה למנכ"ל משרד המשפטים, וכיום מכהנת כיועצת המשפטית של המשרד. בהמלצת שר המשפטים מונתה לאחרונה לחברה במועצת הכבלים והלוויין, וכעת קיבלה את תפקיד ממלאת מקום היו"ר, מתוקף סמכותו של שר התקשורת.

עוד באותו נושא קרעי נגד היועמ”שית: “חוות הדעת שלה חסרות משמעות״ 11:08 | חדשות סרוגים 7 0 😀 👏

קרעי בירך על המינוי ואמר:

"עו"ד יעל קוטיק היא אשת מקצוע מהמעלה הראשונה. ניסיונה המשפטי והניהולי, בפרט בשלוש השנים האחרונות בתפקידה כמשנה למנכ"ל משרד המשפטים איתמר דוננפלד וכיועצת המשפטית למשרד, מבטיח הנהגה מקצועית ויעילה. אני מאחל ליעל הצלחה רבה בתפקידה החדש".

המינוי מגיע בתקופה רגישה לשוק התקשורת בישראל, כאשר המועצה מופקדת על פיקוח והסדרה של תחום הכבלים והלוויין, נוכח שינויים טכנולוגיים ותחרות גוברת בשוק הטלוויזיה והתקשורת.