בעקבות התקיפה היום בתימן ובמקביל למבצע הקרקעי שהחל הבוקר בעזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו יוצא בהודעה לציבור לאחר שקיים הערכת מצב בבור בקריה:
״אני פה בחמ"ל בקריה יחד עם שר הביטחון, סגן הרמטכ"ל, ראש המל"ל ומפקדים בכירים של צה"ל. כוחותינו פועלים בכמה וכמה זירות.
לפני דקות אחדות הטייסים שלנו תקפו את נמל חודיידה בתימן – זה נמל האספקה הראשי של משטר הטרור של החות'ים.
במקביל, כוחותינו פועלים בעיר עזה במטרה, כמובן, להשיג את הכרעת האויב, אבל במקביל גם לפנות את האוכלוסייה. אנחנו עושים מאמצים כרגע לפתוח צירים נוספים כדי לאפשר פינוי מהיר יותר של האוכלוסייה העזתית, להפריד אותה מהטרוריסטים שאותם אנחנו רוצים לתקוף״.
צפו בהודעת ראש הממשלה:
יעל
כל יום בעזה מגלה לנו עד כמה המחדל של נתניהו לאורך שנות כהונתו עמוק וגדול, כל יום כזה מגלה לנו עד הכסף שנתניהו העביר לחמאס עזר לו להתחמש ולבנות את...
כל יום בעזה מגלה לנו עד כמה המחדל של נתניהו לאורך שנות כהונתו עמוק וגדול, כל יום כזה מגלה לנו עד הכסף שנתניהו העביר לחמאס עזר לו להתחמש ולבנות את כוחו.המשך 18:31 16.09.2025
