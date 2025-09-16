משרד הבריאות הודיע כי תן נגוע בכלבת אותר באזור הגשר ליד היישוב דפנה שבגליל העליון, כששלושה אנשים שנחשפו לתן הופנו לקבלת טיפול מונע נגד כלבת. במשרד קראו למי שהיה במגע לפנות ללשכה הקרובה או לחדר מיון

משרד הבריאות פרסם היום (שלישי) אזהרה לתושבי דפנה שבגליל העליון, זאת לאחר שתן נגוע בכלבת אותר באזור הגשר ליד היישוב. שלושה אנשים שנחשפו לתן הופנו לקבלת טיפול מונע נגד כלבת.

"אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין התאריכים 30.08.2025 ועד 13.09.2025 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות צפת, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לשקול מתן טיפול מונע" נמסר. "לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים".

בנוסף, משרד הבריאות פרסם מספר הנחיות לציבור:

הורים לילדים: לברר עם ילדיהם אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים.

לברר עם ילדיהם אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים. בעלי חיות מחמד: לוודא שהן מחוסנות כנגד כלבת, וליצור קשר עם הווטרינר הרשותי.

לוודא שהן מחוסנות כנגד כלבת, וליצור קשר עם הווטרינר הרשותי. להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים.

בסיכום ההודעה נאמר כי "משרד הבריאות מזכיר שוב למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת".