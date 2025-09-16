על רקע תחילת התמרון הקרקעי בעיר עזה והתקיפה הישראלית בתימן, דובר צה"ל אפי דפרין נשא הצהרה לתקשורת ואמר כי "חמאס מנצל את האוכלוסייה, והקים את המגן האנושי הגדול בהיסטוריה לתשתיות טרור שיש להם בעיר עזה"

דובר צה"ל אפי דפרין נושא כעת (שלישי) הצהרה מיוחדת לתקשורת, במסגרתה הוא צפוי להתייחס לאירועים הביטחוניים האחרונים – בראשם תחילת התמרון הקרקעי בעיר עזה והתקיפה הישראלית בנמל חודיידה שבתימן.

צפו בשידור חי:

"הלילה, בהתאם להנחיית הדרג המדיני, פתחנו בשלב הבא במבצע מרכבות גדעון. מטרת המבצע היא השבת החטופים והכרעת חמאס בעיר עזה" אמר. כוחות צה"ל התחילו בהתקפה בלב העיר עזה, כשכעת פועלות 3 אוגדות. אנחנו מרכזים מאמץ התקפי בעיר עזה, שיימשך ככל שיידרש – עד שיושגו מטרות המלחמה".

"כעת אנחנו אוחזים בחלקים נרחבים משטחי העיר עזה" הדגיש דפרין. "במהלך השבוע האחרון חיל האוויר תקף עשרות מבנים, שהיו מבני טרור שמשמים את מחבלי חמאס לפגיעה בכוחות צה"ל הפועלים בשטח. חמאס מנצל את האוכלוסייה, והקים את המגן האנושי הגדול בהיסטוריה לתשתיות טרור שיש להם בעיר. צה"ל מרכז מאמצים לפנות את התושבים, כשלפי ההערכות שלנו – עד כה התפנו מעל 350 אלף אנשים. אך חמאס מונע מהאוכלוסיה להתפנות לשם הגנתה".

במענה לשאלה על כמה זמן המבצע בעיר עזה צפוי להימשך, דפרין אמר כי "אנחנו פועלים בלי מגבלת זמן – ייקח כמה שייקח. מעריכים שיקח כמה חודשים להשתלט על העיר, ועוד כמה חודשים ואפילו יותר מזה כדי לטהר את תשתיות העיר". עוד התייחס לביקורת של משפחות החטופים על הרחבת המלחמה בעקבות החשש לפגיעה בחטופים המוחזקים בשבי, וציין כי "אנחנו מודעים לחששות של המשפחות – נעשה את הכי טוב שאפשר כדי להימנע מפגיעה בחטופים".