לקראת הדיון על הפסקת שיתוף הפעולה כלכלי של האיחוד האירופי עם ישראל, שר החוץ גדעון סער שלח מכתב בו תקף בחריפות את נשיאת הנציבות אורסולה פון דר ליין: "לחץ באמצעות סנקציות לא יועיל"

תגובה ישראלית זועמת: שר החוץ גדעון סער שלח היום (שלישי) מכתב לנשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, דר ליין, לקראת הדיון שיתכנס מחר באיחוד בנושא הצעותיה להפעיל לחץ פוליטי על ישראל באמצעות השעיית סעיפי הסחר בהסכם האסוציאציה והפסקת שיתוף הפעולה הכלכלי עם ישראל. בדבריו תקף את ההחלטה ואמר כי מדובר בפגיעה בישראל, ללא כיבוד ההליך או מתן זכות להגיב.

"הצעה חסרת תקדים זו, שמעולם לא יושמה נגד שום מדינה אחרת, מהווה ניסיון ברור לפגוע בישראל בעת שאנו עדיין נלחמים במלחמה שנכפתה עלינו בעקבות מתקפת הטרור של 7 באוקטובר – הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה" כתב סער. "מלחמה קיומית זו מתנהלת נגד חמאס וארגוני הטרור בעזה, בעוד אנו מותקפים במקביל גם על ידי החות’ים בתימן".

"מטריד עד מאוד שבעצם קידום הצעה שכזו, את מעניקה בפועל כוח לארגון טרור האחראי לפשעים מזוויעים וממשיך לבצע אותם, בשעה שישראל – שותפה ותיקה של האיחוד האירופי – מנהלת מלחמת קיום" הוסיף ואמר לפון דר ליין. "הדבר גם מסכן את המאמצים המתמשכים להביא לסיום המלחמה".

בהמשך דבריו סער הבהיר כי "לחץ באמצעות סנקציות לא יועיל. מדינת ישראל היא אומה ריבונית וגאה, לא ניכנע לאיומים כאשר ביטחוננו עומד על כף המאזניים. לא עמדתם אפילו בדרישות המינימום של הליך הוגן ופעלתם בחוסר תום לב. לא ניתנה לישראל כל הודעה מספקת על ההצעה הנוכחית, ולא ניתנה לה אפילו ההזדמנות הקטנה ביותר להגיב".

עוד הזכיר כי "הנשיאה והאיחוד מסתמכים במידה רבה על נתונים בלתי מאומתים ומסולפים שמקורם בשליטת חמאס. בכך משחק האיחוד לידיו של חמאס והאסטרטגיה המחושבת שלו לפגוע בישראל ולערער את זכותה להתקיים"

"חלפו שמונים שנה מאז שהשואה התרחשה על אדמות אירופה, בה נרצחו שישה מיליון מבני עמנו. הקמנו מולדת לעם היהודי בארץ אבותיו, ואנו נלחמים ללא לאות על חיינו וביטחוננו" סיכם סער. "פגיעה בישראל מצד אירופה, שעה שנעשים ניסיונות להשמיד את שארית הפליטה של העם היהודי ואת מדינתו היחידה, מהווה רמיסה של כל נורמה מוסרית והתעלמות מאחריותה ההיסטורית של אירופה".