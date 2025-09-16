כפיר אלפונטה, שניהל ואימן מחלקות נוער ב-19 השנים האחרונות, הגיע לאולפן סרוגים כדי לחשוף את השיטה מאחורי גידול דור העתיד של הכדורגל הישראלי. הקול בראש פרק 9

בפרק 9 של התכנית 'הקול בראש' עם אלון סגל התארח השבוע שם שהציבור הרחב אולי פחות מכיר, אבל אנשי המקצוע בכדורגל מתייחסים אליו כאל אוטוריטה של ממש – כפיר אלפונטה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הקול בראש פרק 9 עם כפיר אלפונטה

אלפונטה, שניהל ואימן מחלקות נוער ב-19 השנים האחרונות, הגיע לאולפן כדי לחשוף את השיטה מאחורי גידול דור העתיד של הכדורגל הישראלי. כפיר, שגדל בגבעתיים בבית שמעולם לא התעניין בכדורגל, הפך למנהל מקצועי מבוקש. אחרי שלוש שנים מוצלחות בהפועל רמת גן, הוא עבר השנה לנהל את מחלקת הנוער במכבי יפו. הוא חתום על טיפוח שחקנים מוכשרים רבים, ביניהם אוסקר גלוך הכישרון הבינלאומי ומור בוסקילה העולה.

התמודדות עם לחץ ההורים ועם אתגרי המקצוע

אחד האתגרים הגדולים עליהם דיבר אלפונטה הוא ההתמודדות עם הורים לחוצים ומלחיצים. לטענתו, המפתח הוא "להיות קר רוח ותמיד לומר את האמת להורה". הוא הסביר כי "מאמן הוא רק בשר ודם ויכול לטעות," והדגיש את החשיבות של ישיבה על הספסל כחלק מההתפתחות של כל שחקן צעיר.

אלפונטה התייחס גם לפיתוי לאמן קבוצת בוגרים, אך סיפר שטרם התנסה בכך, בעיקר בשל חוסר היציבות המאפיין את מעמד המאמנים בכדורגל הבוגרים.

עוד באותו נושא "היה לי יתרון": שי הולצמן מסביר איך כבש כל כך הרבה שערים 17:31 | אלון סגל 0 0 😀 👏

אפקס – כוכבי העבר מדריכים את דור העתיד

לפני מספר שנים, יחד עם שי אבוהב, בעלה של הקומיקאית רותם אבוהב, הקים אלפונטה את אפקס – פרויקט מצוינות שמעניק אימונים אישיים ומעטפת מקצועית משלימה לשחקנים צעירים. "זיהינו שלא עובדים מספיק נכון ומקצועי עם ילדים ובני נוער", הוא הסביר, "אין היום שחקן רציני שלא עושה אימונים אישיים, ומשם נולד המיזם".

אפקס מעסיקה שמות מוכרים בתעשייה, כמו קפטן מכבי חיפה לשעבר – אריק בנאדו ומאמן נבחרת נערים ג' – יוסי שיבחון, שמעניקים מהניסיון העשיר שלהם לדור הבא של השחקנים.

בסיום הריאיון ביקש אלפונטה להודות לאשתו ושלח מסר חשוב: "כל מי שיוצאת עם כדורגלן או מישהו מתחום הכדורגל שתחשוב טוב על המחירים האישיים. זאת הקרבה גדולה."