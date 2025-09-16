תא"ל במיל' עופר וינטר, משיב למתקפה נגד מינויו של האלוף במיל' דוד זיני לראשות השב"כ, ואומר כי באמת הגיע הזמן להפסיק למנות אנשים משיחיים לתפקידי מפתח במדינה: "הגיע הזמן למנות אנשים ריאליים"

תא"ל במיל' עופר וינטר, מתייחס לשיח סביב מינויו של האלוף במיל' דוד זיני, לראשות השב"כ, ומשיב למבקרים את המינוי באותו מטבע ואומר כי צריך להפסיק למנות אנשים משיחיים לתפקידי מפתח במדינת ישראל.

וינטר אמר: "הגיע הזמן להפסיק למנות אנשים משיחיים לתפקידים הכי בכירים במדינה". לדבריו: "במשך שלושה עשורים קודמה כאן מדיניות מדינית – ביטחונית על ידי קיצוניים משיחיים שלא מוכנים להסתכל למציאות בעיניים".

וינטר תקף: "המשיחיים הם אלו שמכרו לנו את אוסלו כחזון השלום ובמקום זה קיבלנו טרור ומאות נרצחים בפיגועי תופת. המשיחיים האלו הם שמכרו לנו חזון של שתי מדינות לשני עמים והביאו עלינו אוטובוסים מתפוצצים ומאות "קורבנות שלום". המשיחיים גרמו לנו לברוח מלבנון, נטשו את בני בריתנו אנשי צד"ל והפקירו את לבנון לצבא הטרור של חיזבאללה. המשיחיים סיפרו לנו במילים יפות שחייבים "להתנתק" מעזה – כשבפועל היה מדובר על גירוש יהודים, אנשי מעשה, חקלאים, מלח הארץ, אנשי עבודה ושלום. והפקרת עזה בידי ארגון הטרור חמאס. המשיחיים מסבירים כבר שנים שצריך להגיע להסדרה וששקט יענה בשקט, כשבפועל מדובר על התקפלות מחפירה מול הטרור העזתי והיא שהביאה עלינו את הרצחנות של ה-7.10. המשיחיים הם אלה שהיום מעזים לדבר על הסכנה במינוי ראש שב"כ "משיחי", בלי טיפת צניעות".

על זיני עצמו כתב וינטר: "דוד זיני הוא לוחם ומפקד אמיץ שראה ורואה את המציאות נכוחה. במעשיו הוא הוכיח פעם אחר פעם כי הוא יותר מראוי להיות ראש השב"כ. הוא יודע מי האויב ולעולם לא יתמכר לאשליות השקט המדומה. הגיע הזמן להפסיק לקטלג אנשים על פי קריטריונים לא רלוונטיים. מספיק. קצת יותר צניעות. הגיע הזמן שאדם ריאלי יעמוד בראש השב"כ. למען עם ישראל. למען עתיד ילדינו. יחד ורק יחד ננצח".