מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש בדוחא עם אמיר קטאר וראש הממשלה, כשהודה להם על מאמצי התיווח בין ישראל וחמאס. במחלקת המדינה אמרו כי רוביו "חיזק את המחוייבות האמריקנית לביטחונה וריבונותה של קטאר"

יום אחרי ביקורו המדיני בישראל, מזכיר המדינה מרקו רוביו נפגש היום (שלישי) בדוחא עם אמיר קטאר, תמים בן חמד אאל ת'אני, וכן עם ראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני.

לפי הודעת מחלקת המדינה האמריקנית, במהלך הפגישה רוביו "אישר מחדש את השותפות המתמשכת בין ארה"ב וקטאר, והודה להם על מאמציה להביא לסיום המלחמה בעזה ולהשיב את כל החטופים לביתם".

עוד נאמר כי מזכיר המדינה "חיזק את המחוייבות האמריקנית לביטחונה וריבונותה של קטאר, ודן איתם על דרכים לקידום אזור בטוח ויציב יותר".