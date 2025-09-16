כהמשך להודעת דובר צה"ל בערבית בצהריים, חיל האוויר החל לתקוף בנמל חודיידה בתימן. דיווחים ערביים על פיצוצים עזים שנשמעים במקום.

כהמשך להודעת דובר צה"ל מלפני כשעה, חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בתימן. דיווחים ראשונים סיפרו על פיצוצים שנשמעים בנמל חודיידה שבתימן.

דובר החותים יחיא סריע מיהר להוציא הודעה: ״מערכות ההגנה האווירית שלנו מיירטות בשעה זו מטוסים ישראליים המבצעים תקיפה נגד ארצנו״.

משרד הפנים החות'י הודיע כי פעולות ינקטו נגד מי שיפיץ תיעוד מהתוקפנות הישראלית

מדיווחים שונים ברשתות ערביות עולה כי עד כה מדובר על 12 תקיפות לעבר 3 רציפים בנמל חודיידה הנמצא בשימוש החות'ים בתימן במטרה להשביתו. הנמל הותקף כבר בעבר ויצא משימוש אך כנראה שלאחרונה שוקם.

הכתב הצבאי של גל"צ, דורון קדוש מדווח כי גורם ביטחוני מאשר את דבר התקיפה בתימן ואומר: המטרה – פגיעה ברציפי הנמל, במטרה להמשיך את הסגר הימי שאנחנו מטילים על החות׳ים בחודשים האחרונים ולמנוע את ניסיונות השיקום של הנמל.

דובר צה"ל: "תקפנו תשתיות צבאיות בנמל חודייה"

דובר צה"ל מציין בהודעתו כי צה״ל ממשיך לתקוף תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות׳י בתימן

לפני זמן קצר, צה״ל תקף תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות׳י בנמל חודידה שבתימן.

נמל חודידה משמש את שלטון הטרור להעברת אמצעי לחימה של המשטר האיראני, המשמשים להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל ובנות בריתה.

התקיפה בוצעה נוכח תקיפות חוזרות ונשנות, שמוביל שלטון הטרור נגד מדינת ישראל, אשר במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל.

שלטון הטרור החות׳י פועל בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה. השלטון מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת כוח ופעילות טרור נגד ספינות מעבר וסחר במרחב השיט העולמי.

צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות והנשנות של שלטון הטרור החות׳י נגד מדינת ישראל, ונחוש להמשיך לפגוע בעוצמה בכל איום על אזרחי מדינת ישראל, בכל מרחק בו יידרש.

השר כ"ץ: שם המבצע: "מביט מלמעלה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ בהודעתו:

"חיל האוויר תקף כעת, במסגרת מבצע "מביט מלמעלה", את נמל חודיידה בתימן כדי להבטיח את המשך המצור הימי והאווירי על ארגון הטרור החות'י.

ארגון הטרור החות'י ימשיך לספוג מכות וישלם במחירים כואבים על כל ניסיון לתקוף את מדינת ישראל", הודעת השר.