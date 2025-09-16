הבחירות מתקרבות והקלחת הפוליטית מתחממת: גדי איזנקוט הקים מפלגה חדשה עם קונוטציה למפלגת קדימה. ומי הסרוג הבכיר שהצטרף אליו?

הולך בדרך מפלגת "קדימה"? רא״ל (מיל׳) איזנקוט ייסד את מפלגתו העונה לשם ״ישר! עם איזנקוט.״

בין 120 מייסדות ומייסדי המפלגה, לצדו של איזנקוט:

ניר זוהר, נשיא WIX, איש הייטק; פרופסור אמריטוס מנו טרכטנברג, מומחה בעל שם עולמי בכלכלה; אל״מ (מיל׳) לשעבר שר הדתות, מתן כהנא; יואב הורוביץ, לשעבר מנכ״ל משרד ראש הממשלה; ענבר גיטי-הרוש, לשעבר מנכ״לית ״אחריי!״ ראש מנהלת ״מתווה השירות״ במשרד הביטחון; אלוף (מיל׳) פרופסור ישי בר; אלוף (מיל׳) וחכ״ל, טל רוסו; יריב מוזר, במאי הקולנוע הישראלי, זוכה פרס ״אמי״ לשנת 2025; עו״ד ענבר יחזקאלי, פעילה חברתית ויועצת בכירה למדיניות בנושאי חינוך, רווחה ותעסוקה; שיר סיגל, ילידת כפר עזה, פעילה לשחרור החטופים והערבות ההדדית בחברה הישראלית.

רא״ל (מיל׳) גדי איזנקוט : ״הקמת ״מפלגת ״ישר! עם איזנקוט.״, היא ציווי אישי ולאומי – להיות ראויים. המפלגה תפעל לתיקון, ריפוי ותקווה לחברה הישראלית. המפלגה תציב את האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל מעל לכל שיקול אחר, תבסס אלטרנטיבה שלטונית רחבה ותהווה בסיס לאיחודים נוספים, כל זאת מתוך רצון להבטיח את קיומה של מדינת ישראל כיהודית, דמוקרטית ועוצמתית ברוח מגילת העצמאות. לאזרחי ישראל מגיעה הנהגה שתשרת את הציבור בניקיון כפיים ומתוך מחויבות עמוקה לעתיד המשותף, לשגשוג ישראל כחברת מופת בעיני אזרחיה, ובעיני העולם.״