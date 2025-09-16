בגיל 89 הלך לעולמו, השחקן, הבמאי והמפיק רוברט רדפורד, שהפך לאחד הסמלים הגדולים של הוליווד. בין סרטיו: קיד וקאסידי, העוקץ, כל אנשי הנשיא וזיכרונות מאפריקה

ברוך דיין האמת. בגיל 89 הלך לעולמו, השחקן, הבמאי והמפיק רוברט רדפורד, שהפך לאחד הסמלים הגדולים של הוליווד.

רדפורד נולד בסנטה מוניקה, קליפורניה, והחל את הקריירה בתיאטרון על במות ברודוויי, משם עבר לטלוויזיה. הפריצה הגדולה שלו בקולנוע הגיעה בסוף שנות ה-60, עם תפקידיו הבלתי נשכחים בסרטים "קיד וקאסידי" ו"העוקץ", בהם כיכב לצד פול ניומן. הכימיה המיוחדת ביניהם והופעותיהם הבלתי נשכחות הפכו את הסרטים לקלאסיקות מיידיות. רדפורד ביסס את מעמדו ככוכב על עם תפקידים נוספים כמו ב"כל אנשי הנשיא", "הטוב מכולם" ו"זיכרונות מאפריקה".

הוא נבחר לתפקידי הכוכב החתיך, וזכה להערצה של נערות ולסמל לגבריות. ב-1980, רדפורד עשה את המעבר לבימוי עם סרטו הראשון, "אנשים פשוטים כבני אדם", שזכה בארבעה פרסי אוסקר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר ופרס הבמאי הטוב ביותר עבורו.

תרומתו הגדולה לקולנוע היא בייסוד פסטיבל סאנדנס ב-1981 (כשם דמותו בסרט "קיד וקאסידי") בה נתן במה ליוצרים אלמונים ולסרטים שלא זכו לתשומת לב, ובזכותו התגלו רבים מהבמאים והשחקנים המובילים של היום.

רדפורד נישא פעמיים ויש לו ארבעה ילדים מאשתו הראשונה. הוא מוכר גם בזכות פעילותו החברתית והסביבתית, והוא תומך ותיק של איכות הסביבה. הוא פרש ממשחק לאחר סרטו "הג'נטלמן והאקדח" (2018), אך השיך לפעול מאחורי הקלעים בעולם הקולנוע.