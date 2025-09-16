הרמטכ״ל, דיבר עם הלוחמים: "על כתפיכם מונחת המשימה הערכית והחשובה ביותר – השבת כלל החטופים הביתה ומיטוט היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס"

הרמטכ״ל רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שלישי) הערכת מצב ברצועת עזה ודיבר עם הלוחמים: "על כתפיכם מונחת המשימה הערכית והחשובה ביותר – השבת כלל החטופים הביתה ומיטוט היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס".

דברים המלאים: "אתמול העמקנו את התמרון לליבת העיר עזה, המהווה שטח חיוני של חמאס. על כתפיכם, מונחת המשימה להכרעת חטיבת העיר עזה. התמרון בעיר עזה הוא מהלך משמעותי על מנת לקיים את המשימה הערכית והחשובה ביותר להשיב את כלל החטופים הביתה ולמוטט את היכולות הצבאיות והשלטוניות של ארגון הטרור חמאס.

עוד באותו נושא הרמטכ"ל: "אין משהו שיעצור אותנו ממיטוט שלטון חמאס" 16:38 | אריה יואלי 0 0 😀 👏

"האיום השתנה, אבל גם אנחנו השתננו, אנחנו באים מוכנים יותר. זהו מהלך בעל חשיבות מכרעת להמשך המלחמה. אוגדה 98, אתם נלחמים בכלל הגזרות כבר כמעט שנתיים, לוחמי המילואים והסדיר מפגינים רוח קרב יוצאת דופן ובאומץ לב, אתם הדוגמה לרוח הישראלית – המשיכו להיות בראש ולהלחם, סומך עליכם מאוד".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דובר צה"ל

במהלך הערכת המצב, הרמטכ״ל סייר במהלך ההתקפה של אוגדה 98 בעיר עזה וקיים הערכת מצב עם המפקדים בשטח בעקבות תחילת השלב הבא ב'מרכבות גדעון'. זמיר נתן לכוחות דגשים ללחימה, והוסיף הפקת לקחים. בנוסף הדגיש את חשיבות עקרון האבטחה של כוחותינו, שליטה בקצב התמרון והאש, שילוביות ושיטתיות בביצוע המשימות.