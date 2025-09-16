גידי גוב מצא את עצמו הבוקר נעצר אחרי תאונה באיילון בחשד לנהיגה בשכרות. האיש ששר ש"אלף כבאים לא יכבו אותי" גילה שהפעם דווקא השוטרים עצרו – וזה הזמן להיזכר בעשרת הלהיטים שהפכו אותו לסמל

קשה לדמיין את התרבות הישראלית בלעדיו – קול ישר, חריף, נוסטלגי ומרגש, תמיד עם קריצה הומוריסטית. גידי גוב, כמעט 60 שנה על הבמה, חוצה דורות, סגנונות ורגעים, ונשאר סמל ישראלי אמיתי.

אבל לצד המעמד המוזיקלי, הבוקר (שלישי) מצא את עצמו גוב בכותרות מסיבה אחרת – תאונת דרכים באיילון, שבחשד נגרמה תחת השפעת אלכוהול. האיש ששר ש“אלף כבאים לא יכבו אותי” גילה שהפעם דווקא השוטרים הם אלה שעצרו אותו. האירוע הזה מזכיר שגם מי שחתום על פסקול חיינו אינו חסין מטעויות קשות.

ובכל זאת, המורשת המוזיקלית של גוב היא חלק בלתי נפרד מהישראליות. הנה עשרת השירים הגדולים שלו שמלווים אותנו מילדות ועד בגרות, ושגם היום, למרות הכל, מזכירים למה הקול הזה הפך לסמל.

עוף גוזל – שיר פרידה והתבגרות שנכתב והולחן על ידי מיקי גבריאלוב ובוצע במקור על ידי אריק איינשטיין. השיר מתאר עזיבת קן, מטפורה להתבגרות ולעצמאות, והפך לאחד ההמנונים הנצחיים של טקסי סיום. גידי גוב אימץ אותו להופעותיו והצליח לגרום לו להרגיש חיוני ורלוונטי גם לדורות צעירים.

נגד הרוח – שיר שכתב והלחין שלום חנוך ויצא באלבום "רק בן אדם". שיר עמידה והתמודדות עם קשיי החיים, עם המסר האופטימי ש“תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר”. גם בביצוע של גוב בהופעותיו, הוא ממשיך לרגש קהלים.

אני שוב מתאהב – מתוך האלבום "40:06". שיר אהבה עדין שמדבר על תחייה מחודשת והתרגשות מהתאהבות חדשה. גוב מבצע אותו ברוך ובנשמה, והפך אותו לאחד משירי הדגל המזוהים איתו.

יש לי יום יום חג – שיר מתוך “הכבש השישה עשר”. קליל, שמח ותמים, שמחזיר אותנו לילדות ולתחושת הפשטות והחגיגה שבחיים. קלאסיקה ישראלית שהפכה לנכס צאן ברזל.

אלף כבאים – להיט רוק אנרגטי שהוקלט בתחילת שנות ה-80 עם להקת “דודה”. השורה האייקונית “אלף כבאים לא יכבו אותי” הפכה למטבע לשון תרבותי ולסמל של עוצמה ועמידה איתנה.

שלל שרב – מתוך האלבום "40:06". שיר פיוטי ומלא רגש שכתב עלי מוהר, עם עומק קיומי ושבריריות. הוא מציג את השילוב הייחודי בין קולו של גוב לבין העיבודים של יוני רכטר.

תנו לגדול בשקט – עוד שיר אהוב מתוך “הכבש השישה עשר”. קריאה כנה לשמור על הילדות, על התמימות ועל השקט של הגיל הרך. מסר פשוט אבל חזק, שהפך להמנון בין-דורי.

סימן שאתה צעיר – גם מתוך “הכבש השישה עשר”. שיר שובב, קליל וקצבי שמסתכל בהומור על סימני ההתבגרות ועל הצורך ליהנות מהרגע. עד היום מרים את הקהל בהופעות.

נאחז באוויר – בלדה מתוך "40:06" שמדברת על חיפוש משמעות ועל תחושות של חוסר ודאות. שיר עם נגיעות פילוסופיות ורגשיות, שמציג את הצד העמוק והפגיע של גוב.

דליה – גם מתוך "40:06". בלדת אהבה נוגה ומרגשת, מהשירים המזוהים ביותר עם גוב. היא מצליחה לחדור ללב ולהישאר חקוקה בנוסטלגיה הישראלית.