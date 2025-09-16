דובר צה"ל בערבית הוציא הוראת פינוי דחופה לנמל חודידה בתימן שבשליטת ארגון הטרור החות'י

דובר צה"ל בערבית הוציא היום (שלישי) הוראת פינוי דחופה לנמל חודידה בתימן שבשליטת ארגון הטרור החות'י. בשבוע שעבר חיל האוויר יצא למסע תקיפות נוסף בבירת תימן, צנעא. על פי דיווחים ערביים, חיל האוויר תקף לפחות 6 מטרות שונות ברחבי העיר.

אזהרה דחופה לכל הנוכחים בנמל חודידה בתימן צה"ל יתקוף בשעות הקרובות באזור המצוין במפה לאור הפעילות הצבאית שמבצע משטר הטרור החות'י שם. למען ביטחונכם, אנו קוראים לכל הנוכחים בנמל חודיידה ולאוניות שעגנו שם להתפנות מהמקום באופן מיידי. כל מי שנשאר באזור מסכן את חייו.

עוד באותו נושא נתניהו מזהיר את החות'ים: "נגיע לכל מי שתוקף אותנו, ונכה בו" 18:16 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

דובר צה"ל בערבית שיגר בשבוע שעבר אזהרה חריפה למורדים החות'ים, לאחר מבצע נוסף של חיל האוויר בשמי תימן, בו הותקפו שורה מטרות של ארגון הטרור. בטקס הנחת אבן הפינה לטיילת על שם נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ בבת ים, התייחס נתניהו למתקפות האחרונות: "לפני ימים אחדים חיסלנו את רוב חברי ממשלת הטרור של החות'ים".

בתגובה הם ירועל שדה התעופה רמון. זה לא ריפה את ידינו – היום תקפנו שוב מהאוויר, במתקני טרור, בבסיסי טרור עם הרבה מאוד מחבלים, וגם במתקנים נוספים". נתניהו הדגיש כי ישראל תגיב בעוצמה לכל איום מצד שלטון הטרור בתימן: "אנחנו נמשיך ונכה. כל מי שמכה בנו, כל מי שתוקף אותנו – נגיע אליו".