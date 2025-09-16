שני מחבלים חוסלו הלילה בקלקיליה במהלך פעילות של לוחמי יחידת הגדעונים מלהב 433, המחבלים חוסלו בפעילות של החטיבה לסיכול טרור בשיתוף צה"ל ושב"כ. בפעילות, חוסל מחבל מרכזי שעסק בסחר אמל"ח. יחד עם המחבל חוסל סוחר אמל"ח נוסף. בפעילות אותר רובה קרלו. בנוסף, נעצרו שני מחבלים נוספים שהועברו לחקירה בשב"כ.
אמש לוחמי מג״ב סיכלו ניסיון חדירה מעל גדר ההפרדה בירושלים. החשוד זוהה במהלך פעילות של מסתערבי מג״ב ירושלים ולוחמי מג״ב עוטף ירושלים, כשהוא מנסה לחצות את הגדר ונורה למוות בידי הלוחמים.
ממשטרת ישראל נמסר: "במהלך הפעילות זוהה חשוד שניסה לחדור דרך גדר ההפרדה. הלוחמים הגיבו במהירות, החשוד נורה, נוטרל ובהמשך נקבע מותו על ידי גורמי הרפואה. לוחמי מג״ב ימשיכו לפעול בנחישות ובמקצועיות, בגלוי ובסמוי, לסיכול ניסיונות חדירת מסתננים ולשמירה על ביטחונם של תושבי ישראל".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים