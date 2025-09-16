מאז שעות הבוקר הזמר גידי גוב עלה לכותרות בעקבות תאונת דרכים בה הוא היה מעורב במהלכה הוא פגע ב-8 מכוניות. אבל עוד הרבה לפני כן גידי גוב הוא איש תרבות רב פעלים. אז הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

כוכב על בלהקות אגדיות: גוב היה חבר בשלוש מהלהקות החשובות ביותר במוזיקה הישראלית: כוורת, גזוז ודודה. כולן נחשבות לאבני יסוד בפופ וברוק הישראלי.

הקלטה מפורסמת עם ילדים – "הכבש השישה עשר": גוב השתתף בפרויקט האהוב "הכבש השישה עשר", יחד עם יהודית רביץ, יוני רכטר ואחרים – אלבום ילדים שהפך לקלאסיקה ישראלית.

שיא הקריירה – "אין עוד יום": האלבום המצליח ביותר שלו הוא "אין עוד יום" מ-1991, שמכר מעל 100,000 עותקים – הישג יוצא דופן במוזיקה הישראלית.

פרצוף אהוב מהתוכנית "זהו זה!": גוב היה חלק מהצוות המקורי של תוכנית הסאטירה והבידור "זהו זה!" עוד מ-1979. גם בגרסתה המחודשת מ-2020 הוא חזר לככב, ונשאר רלוונטי גם לדור הצעיר.

מנחה טלוויזיה מוערך – "לילה גוב": הנחה את תוכנית האירוח "לילה גוב" בשנות ה-90, בה אירח זמרים ושוחח עימם, והיה אחד הראשונים לשלב ראיונות עם הופעות חיות בטלוויזיה הישראלית.

התייתם מאביו בגיל צעיר מאוד: אביו, דניאל (דני) גוב, נפטר כשגידי היה בן 7 בלבד. למרות זאת, גוב הפך לדמות בולטת בתרבות הישראלית.

אהבת חייו – ענת גוב: גוב היה נשוי למחזאית והתסריטאית המוערכת ענת גוב, אותה פגש בלהקת הנח"ל. הם חיו יחד מעל 35 שנה, עד למותה ב-2012 ממחלת הסרטן. לאחר מותה הקדיש לה שירים רבים, חלקם נוגעים באובדן וגעגוע.

איבד את נכדתו למחלת הסרטן: מעבר למותה של רעייתו, גוב התמודד גם עם טרגדיה נוספת; אחת מנכדותיו נפטרה מסרטן בגיל 9 בלבד.

הוא עיוור צבעים: פרט מפתיע ודי נדיר בעולם הבידור: גוב עצמו עיוור צבעים, לא מבחין בין צבעים מסוימים, אך הדבר לא פגע ביכולתו להופיע, להתלבש בצבעים בולטים או להיות פרזנטור.