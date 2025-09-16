מאז שעות הבוקר הזמר גידי גוב עלה לכותרות בעקבות תאונת דרכים בה הוא היה מעורב במהלכה הוא פגע ב-8 מכוניות. אבל עוד הרבה לפני כן גידי גוב הוא איש תרבות רב פעלים. אז הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

  1. כוכב על בלהקות אגדיות: גוב היה חבר בשלוש מהלהקות החשובות ביותר במוזיקה הישראלית: כוורת, גזוז ודודה. כולן נחשבות לאבני יסוד בפופ וברוק הישראלי.

  2. הקלטה מפורסמת עם ילדים – "הכבש השישה עשר": גוב השתתף בפרויקט האהוב "הכבש השישה עשר", יחד עם יהודית רביץ, יוני רכטר ואחרים – אלבום ילדים שהפך לקלאסיקה ישראלית.

  3. שיא הקריירה – "אין עוד יום": האלבום המצליח ביותר שלו הוא "אין עוד יום" מ-1991, שמכר מעל 100,000 עותקים – הישג יוצא דופן במוזיקה הישראלית.

  4. פרצוף אהוב מהתוכנית "זהו זה!": גוב היה חלק מהצוות המקורי של תוכנית הסאטירה והבידור "זהו זה!" עוד מ-1979. גם בגרסתה המחודשת מ-2020 הוא חזר לככב, ונשאר רלוונטי גם לדור הצעיר.

  5. מנחה טלוויזיה מוערך – "לילה גוב": הנחה את תוכנית האירוח "לילה גוב" בשנות ה-90, בה אירח זמרים ושוחח עימם, והיה אחד הראשונים לשלב ראיונות עם הופעות חיות בטלוויזיה הישראלית.

  6. התייתם מאביו בגיל צעיר מאוד: אביו, דניאל (דני) גוב, נפטר כשגידי היה בן 7 בלבד. למרות זאת, גוב הפך לדמות בולטת בתרבות הישראלית.

  7. אהבת חייו – ענת גוב: גוב היה נשוי למחזאית והתסריטאית המוערכת ענת גוב, אותה פגש בלהקת הנח"ל. הם חיו יחד מעל 35 שנה, עד למותה ב-2012 ממחלת הסרטן. לאחר מותה הקדיש לה שירים רבים, חלקם נוגעים באובדן וגעגוע.

  8. איבד את נכדתו למחלת הסרטן: מעבר למותה של רעייתו, גוב התמודד גם עם טרגדיה נוספת; אחת מנכדותיו נפטרה מסרטן בגיל 9 בלבד.

  9. הוא עיוור צבעים: פרט מפתיע ודי נדיר בעולם הבידור: גוב עצמו עיוור צבעים, לא מבחין בין צבעים מסוימים, אך הדבר לא פגע ביכולתו להופיע, להתלבש בצבעים בולטים או להיות פרזנטור.

  10. הקשר המשפחתי לנעמי פולני ולחיים חיסין: מצד אביו, הוא נינו של ד"ר חיים חיסין, הרופא הראשון של תל אביב. מצד אחר, הוא קרוב משפחה של נעמי פולני, אשת הבמה והכוריאוגרפית החשובה שהייתה קשורה גם לקריירה המוקדמת שלו.