מאז שעות הבוקר הזמר גידי גוב עלה לכותרות בעקבות תאונת דרכים בה הוא היה מעורב במהלכה הוא פגע ב-8 מכוניות. אבל עוד הרבה לפני כן גידי גוב הוא איש תרבות רב פעלים. אז הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.
כוכב על בלהקות אגדיות: גוב היה חבר בשלוש מהלהקות החשובות ביותר במוזיקה הישראלית: כוורת, גזוז ודודה. כולן נחשבות לאבני יסוד בפופ וברוק הישראלי.
הקלטה מפורסמת עם ילדים – "הכבש השישה עשר": גוב השתתף בפרויקט האהוב "הכבש השישה עשר", יחד עם יהודית רביץ, יוני רכטר ואחרים – אלבום ילדים שהפך לקלאסיקה ישראלית.
שיא הקריירה – "אין עוד יום": האלבום המצליח ביותר שלו הוא "אין עוד יום" מ-1991, שמכר מעל 100,000 עותקים – הישג יוצא דופן במוזיקה הישראלית.
פרצוף אהוב מהתוכנית "זהו זה!": גוב היה חלק מהצוות המקורי של תוכנית הסאטירה והבידור "זהו זה!" עוד מ-1979. גם בגרסתה המחודשת מ-2020 הוא חזר לככב, ונשאר רלוונטי גם לדור הצעיר.
מנחה טלוויזיה מוערך – "לילה גוב": הנחה את תוכנית האירוח "לילה גוב" בשנות ה-90, בה אירח זמרים ושוחח עימם, והיה אחד הראשונים לשלב ראיונות עם הופעות חיות בטלוויזיה הישראלית.
התייתם מאביו בגיל צעיר מאוד: אביו, דניאל (דני) גוב, נפטר כשגידי היה בן 7 בלבד. למרות זאת, גוב הפך לדמות בולטת בתרבות הישראלית.
אהבת חייו – ענת גוב: גוב היה נשוי למחזאית והתסריטאית המוערכת ענת גוב, אותה פגש בלהקת הנח"ל. הם חיו יחד מעל 35 שנה, עד למותה ב-2012 ממחלת הסרטן. לאחר מותה הקדיש לה שירים רבים, חלקם נוגעים באובדן וגעגוע.
איבד את נכדתו למחלת הסרטן: מעבר למותה של רעייתו, גוב התמודד גם עם טרגדיה נוספת; אחת מנכדותיו נפטרה מסרטן בגיל 9 בלבד.
הוא עיוור צבעים: פרט מפתיע ודי נדיר בעולם הבידור: גוב עצמו עיוור צבעים, לא מבחין בין צבעים מסוימים, אך הדבר לא פגע ביכולתו להופיע, להתלבש בצבעים בולטים או להיות פרזנטור.
הקשר המשפחתי לנעמי פולני ולחיים חיסין: מצד אביו, הוא נינו של ד"ר חיים חיסין, הרופא הראשון של תל אביב. מצד אחר, הוא קרוב משפחה של נעמי פולני, אשת הבמה והכוריאוגרפית החשובה שהייתה קשורה גם לקריירה המוקדמת שלו.
מוטי
למה הוא היה צריך לנהוג בעצמו אחרי הופעה שלו14:12 16.09.2025
דותן וגמן
כמה שלמו לכם כדי להעלות כתבה מפרגנת עליו?14:17 16.09.2025
דוד
מה הקשר בין 10 הדברים לתאונה ??!!14:18 16.09.2025
יוני
בתגובה ל: דוד
לגמרי טימטום14:31 16.09.2025
לא ברור מה אתם שואלים. על איזה נושא מדובר שגיתי מעניינת בו הם
באיזה נושא זה14:22 16.09.2025
נעם
הוא גם חתום על מכתב האמנים הבזויים נגד חיילי צהל.14:21 16.09.2025
אליעזר שרון
בתגובה ל: נעם
דביל... אני ימני בן ימני יוצא יחידת עילית!!! זה לא מכתב נגד חיילי צהל. אתה מעוות את תוכנו ואיש מלט שנאה. גם אני לא אוהב את המכתב!!! אבל הוא איננו נגד חיילי צהל. הרפה מהשנאה וההסתה......14:34 16.09.2025
אדרבא
בתגובה ל: אליעזר שרון
מדובר על מכתב הקורא להפסקת המלחמה וכניעה לדרישות חמאס בעניין החזרת החטופים, לא? אם כך, המכתב הוא נגד עם ישראל כולו, גם נגד חיילי צה"ל שעלולים גם הם לשלם את מחיר ההפקרות.14:55 16.09.2025
מישהו שאיכפת לו
זקנותו מביישת את בחרותו14:18 16.09.2025
ירון שמש
כבר נכנסים לכוננות הקלה בעונש..... כי הוא שייך למחנה הנכון מבחינה משפטית.14:37 16.09.2025
גיורא
מדוע אינו מובא למשפט על התנהגותו חזרת האחריות ופגיעה באזרחים שאינם אשמים ? מה הקשר לכל מה שכתבתם על התנהלותו של גידי גוב ? בגילו הוא חייב להתנהג באחריות שטיפה...
מדוע אינו מובא למשפט על התנהגותו חזרת האחריות ופגיעה באזרחים שאינם אשמים ? מה הקשר לכל מה שכתבתם על התנהלותו של גידי גוב ? בגילו הוא חייב להתנהג באחריות שטיפה אל תנהג גרמתה לתאונה ופגיעה באנשים שלם את מחיר התנהגותך.המשך 14:35 16.09.2025
לנקרי יצחק
צריך לשלול את רישיון הנהיגה שלו לצמיתות15:15 16.09.2025
אורלי פז
גידי גוב המקסים האיש המיוחד עבור ילדים עבור מבוגרים . אתה איש יקר ואהוב מצער לשמוע על התאונה בשורות טובות לך ולפצועים14:53 16.09.2025
