סערת האירוויזיון מחריפה: ספרד הודיעה שתפרוש מהתחרות אם ישראל תשתתף, והצטרפה להולנד, אירלנד, סלובניה ואיסלנד. בתאגיד "כאן" מבהירים: "אסור שהאירוויזיון יהפוך פוליטי"

סערת האירוויזיון סביב השתתפותה של ישראל בתחרות 2026 מקבלת תפנית דרמטית: ספרד הודיעה היום (שלישי) רשמית כי תפרוש מהתחרות אם ישראל תתבקש להשתתף. בכך מצטרפת ספרד להולנד, אירלנד, סלובניה ואיסלנד שכבר הכריזו על צעדים דומים.

ההחלטה במועצת RTVE

נשיא רשות השידור הספרדית RTVE, חוסה פבלו לופס, העלה את ההצעה בפני מועצת המנהלים, והיא אושרה ברוב גדול: עשרה תומכים, ארבעה מתנגדים ונמנע אחד. משמעות ההחלטה: ספרד, אחת ממדינות ה-Big Five (המדינות שמובטחת להן כניסה אוטומטית לגמר), עלולה להיעדר מהתחרות בפעם הראשונה זה עשרות שנים.

מדינה גדולה ראשונה

מדובר בצעד משמעותי במיוחד, שכן ספרד היא המדינה הראשונה מבין ה-Big Five שמכריזה על פרישה אפשרית. עד כה המחאה הובלה בעיקר על ידי מדינות קטנות ובינוניות, וכעת מקבלת התנועה משקל כבד יותר באיחוד השידור האירופי (EBU).

מה הלאה?

ההחלטה מציבה את איחוד השידור האירופי בדילמה קשה: האם לאפשר לישראל להשתתף ולסכן את פרישתן של מדינות נוספות, או להטיל מגבלות מיוחדות על השתתפותה – למשל הופעה תחת דגל נייטרלי. ההכרעה צפויה להתקבל באסיפה הכללית של האיגוד בדצמבר הקרוב.

תגובת ישראל: "האירוויזיון לא צריך להפוך לפוליטי"

עוד לפני ההחלטה של ספרד, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי, גולן יוכפז, התייחס לסערה באירוע ההשקה השנתי של התאגיד בתל אביב. בדבריו אמר:

"מאז שקם התאגיד, ישראל היא אחת המשתתפות המצליחות ביותר באירוויזיון – עם הישגים מרשימים כולל מקום ראשון. אין סיבה שישראל לא תמשיך להיות חלק משמעותי באירוע התרבותי הזה, שאסור שיהפוך פוליטי."

יוכפז הדגיש כי ישראל מתכוונת להמשיך להשתתף בתחרות, גם מול האיומים לפרישה מצד מדינות שונות.