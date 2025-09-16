סערת האירוויזיון סביב השתתפותה של ישראל בתחרות 2026 מקבלת תפנית דרמטית: ספרד הודיעה היום (שלישי) רשמית כי תפרוש מהתחרות אם ישראל תתבקש להשתתף. בכך מצטרפת ספרד להולנד, אירלנד, סלובניה ואיסלנד שכבר הכריזו על צעדים דומים.

(צילום: EBU | Sarah Louise Bennett)

ההחלטה במועצת RTVE

נשיא רשות השידור הספרדית RTVE, חוסה פבלו לופס, העלה את ההצעה בפני מועצת המנהלים, והיא אושרה ברוב גדול: עשרה תומכים, ארבעה מתנגדים ונמנע אחד. משמעות ההחלטה: ספרד, אחת ממדינות ה-Big Five (המדינות שמובטחת להן כניסה אוטומטית לגמר), עלולה להיעדר מהתחרות בפעם הראשונה זה עשרות שנים.

מדינה גדולה ראשונה

מדובר בצעד משמעותי במיוחד, שכן ספרד היא המדינה הראשונה מבין ה-Big Five שמכריזה על פרישה אפשרית. עד כה המחאה הובלה בעיקר על ידי מדינות קטנות ובינוניות, וכעת מקבלת התנועה משקל כבד יותר באיחוד השידור האירופי (EBU).

(צילום: EUPA-IMAGES / Shutterstock)

מה הלאה?

ההחלטה מציבה את איחוד השידור האירופי בדילמה קשה: האם לאפשר לישראל להשתתף ולסכן את פרישתן של מדינות נוספות, או להטיל מגבלות מיוחדות על השתתפותה – למשל הופעה תחת דגל נייטרלי. ההכרעה צפויה להתקבל באסיפה הכללית של האיגוד בדצמבר הקרוב.

תגובת ישראל: "האירוויזיון לא צריך להפוך לפוליטי"

עוד לפני ההחלטה של ספרד, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי, גולן יוכפז, התייחס לסערה באירוע ההשקה השנתי של התאגיד בתל אביב. בדבריו אמר:

"מאז שקם התאגיד, ישראל היא אחת המשתתפות המצליחות ביותר באירוויזיון – עם הישגים מרשימים כולל מקום ראשון. אין סיבה שישראל לא תמשיך להיות חלק משמעותי באירוע התרבותי הזה, שאסור שיהפוך פוליטי."

(קרדיט: דוברות כאן)

יוכפז הדגיש כי ישראל מתכוונת להמשיך להשתתף בתחרות, גם מול האיומים לפרישה מצד מדינות שונות.