מגיש ערוץ 14, עודד מנשה, נטש הבוקר את האולפן במהלך תכניתו היומית 'על הבוקר'. מנשה פתח את התכנית כרגיל אך לאחר מספר דקות של שידור ניכר כי הוא סבל מצרידות קשה.

בערוץ 14 ציינו כי ככל שהשידור התקדם מנשה הבחין כי הוא אינו יכול להמשיך בהגשת התכנית, מה שאילץ את ההפקה להזעיק מגישה אחרת במקומו.

במהלך מהיר ותוך כדי שידור, מנשה נטש את כסא המגיש ואת מקומו תפסה שירה קאי כהן, מגישת המבזקים של הערוץ.

בערוץ ציינו כי קאי נכנסה בהצלחה לנעליו הגדולות והמנוסות של מנשה, והובילה את השידור בהצלחה עד לסיומו.