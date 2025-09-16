הרצח שזעזע את ארה"ב ממשיך להכות גלים. היום (שלישי) נחשף כי מתנקשו של הפעיל והפרשן השמרני הבולט בארצות הברית צ'ארלי קירק, טיילר רובינסון בן ה-22 – כתב הודאה לחבריו כשעתיים לפני שנלקח למעצר, ובה הוא מודה כי זה היה הוא שהתנקש בקירק.
בהודעתו כתב טיילר: "היי חברים, יש לי חדשות רעות עבורכם, זה הייתי אני אתמול. אני מצטער על כך".
נזכיר כי לאחר הרצח, ארה"ב התעסקה רבות בזהות המתנקש, מתוך ניסיון להוכיח כי השמאל הוא סותם פיות ואלים. על פי דיווחי התקשורת והחקירה הפדרלית, רובינסון חי בתקופה האחרונה עם בן זוג טרנסג’נדר. גורמי חקירה מדגישים כי אותו בן זוג משתף פעולה באופן מלא עם ה־FBI וכי אין כל אינדיקציה שהיה מודע מראש לתכנון הרצח.
רובינסון, על פי הדיווחים, גר במשפחה נורמטיבית ואפילו שמרנית במידה. קיבל מלגה ללימודי תואר ראשון בקולג' לפני שנים בודדות, אך נשר לאחר סמסטר בודד, ומאז התגורר עם טרנסג'נדר, אשר על פי הרשויות השניים היו במערכת יחסים רומנטית. מאז שנשר החל רובינסון להקצין בעמדותיו.
כאשר ממש לאחרונה הגיעו הדברים לנקודת שיא כאשר ימים בודדים לפני שהתנקש בקירק, נכנס לוויכוח גדול עם בני משפחתו על כמה אנשי הימין השמרני "כמו קירק" הם מפיצי שנאה ובורות, אז עזב בסערה וחזר לביתו רק שעות לאחר ההתנקשות בקירק.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
שרה
איש נוראי לא אובדן גדול13:32 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מתנאל
נזכיר גם שהרוצח הצביע לימין ולטראמפ בבחירות האחרונות ואפילו התחפש לטראמפ בחג הלואין (פורים הנוצרי).13:27 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מהב
ידעו את התגובות של הרוצח במיוחד המשפחה ועוד אבא שלו היה שוטר למד בקורסים במשטרה איך להתגונן טיפוסים כאלו לפני האסון וגם בטח איך לתפוס אנשים...
ידעו את התגובות של הרוצח במיוחד המשפחה ועוד אבא שלו היה שוטר למד בקורסים במשטרה איך להתגונן טיפוסים כאלו לפני האסון וגם בטח איך לתפוס אנשים כאלו לפני האסון למה הוא לא עצר אותו לפני שרצח מי שאשם גם המשפחה לעביר לארצות הברית דחוףהמשך 13:25 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר