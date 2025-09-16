לאחר שהמתנקש בפעיל השמרני צ'ארלי קירק הודה במעשה, כעת מתפרסמים פרטים נוספים על המתנקש בן ה-22. כשעתיים לפני שהוא נתפס, הוא הודה במעשה בפניי חבריו

הרצח שזעזע את ארה"ב ממשיך להכות גלים. היום (שלישי) נחשף כי מתנקשו של הפעיל והפרשן השמרני הבולט בארצות הברית צ'ארלי קירק, טיילר רובינסון בן ה-22 – כתב הודאה לחבריו כשעתיים לפני שנלקח למעצר, ובה הוא מודה כי זה היה הוא שהתנקש בקירק.

בהודעתו כתב טיילר: "היי חברים, יש לי חדשות רעות עבורכם, זה הייתי אני אתמול. אני מצטער על כך".

נזכיר כי לאחר הרצח, ארה"ב התעסקה רבות בזהות המתנקש, מתוך ניסיון להוכיח כי השמאל הוא סותם פיות ואלים. על פי דיווחי התקשורת והחקירה הפדרלית, רובינסון חי בתקופה האחרונה עם בן זוג טרנסג’נדר. גורמי חקירה מדגישים כי אותו בן זוג משתף פעולה באופן מלא עם ה־FBI וכי אין כל אינדיקציה שהיה מודע מראש לתכנון הרצח.

רובינסון, על פי הדיווחים, גר במשפחה נורמטיבית ואפילו שמרנית במידה. קיבל מלגה ללימודי תואר ראשון בקולג' לפני שנים בודדות, אך נשר לאחר סמסטר בודד, ומאז התגורר עם טרנסג'נדר, אשר על פי הרשויות השניים היו במערכת יחסים רומנטית. מאז שנשר החל רובינסון להקצין בעמדותיו.

כאשר ממש לאחרונה הגיעו הדברים לנקודת שיא כאשר ימים בודדים לפני שהתנקש בקירק, נכנס לוויכוח גדול עם בני משפחתו על כמה אנשי הימין השמרני "כמו קירק" הם מפיצי שנאה ובורות, אז עזב בסערה וחזר לביתו רק שעות לאחר ההתנקשות בקירק.