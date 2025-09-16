לאחר שהיה מעורב הלילה בתאונת דרכים וגרם לפציעתם של 6 אנשים, הזמר גידי גוב לא התייצב הבוקר לשימוע בעניינו. זו הסיבה

גידי גוב שהיה אמור להגיע לשימוע ביחידת בוחני תאונות הדרכים לאחר שפגע בכלי רכב בנתיבי איילון בתל אביב, לא חש בטוב והמנהלת שלו הגיעה במקומו, כך דווח היום (שלישי) בווינט.

בשעה זו מקיימים את השימוע בהעדרו, ובסופו הזמר אמור להפקיד את רישיון הנהיגה שלו ל-60 ימים.

נזכיר כי מוקדם יותר היום הותר לפרסום כי הזמר שביצע תאונה עם 8 רכבים הוא גידי גוב. בחקירתו הוא אמר כי בהופעה, קודם הנהיגה, הוא שתה ויסקי. מטעמו נמסר אז: ""גידי גוב עבר הלילה תאונת דרכים בעיר תל אביב. מצבו טוב, הוא מתאושש בביתו. בריאות לכולם".

ברשתות החברתיות כעסו מאוד על תגובתו זו, וטענו כי גוב יצא לא בסדר כאשר הוא לא ביקש סליחה מהנפגעים.