לאחר שפורסם כי הזמר שהיה מעורב בתאונה הלילה באיילון הוא גידי גוב, ובכאן 11 דווח כי גוב מסר שהוא שתה ויסקי לפני הנהיגה, ברשתות החברתיות זועמים על תגובתו

לאחר שהותר לפרסום כי הזמר שהיה מעורב הלילה (בין שני לשלישי) בתאונה הוא גידי גוב, ברשתות החברתיות זועמים על תגובתו.

כזכור על פי העדויות, גוב התנגש במספר כלי רכב – מה שהוביל לתאונה גדולה במיוחד. שישה בני אדם נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. כוחות משטרה וצוותי מד"א הגיעו במהירות לזירה, העניקו טיפול ראשוני לפצועים והעבירו אותם לבתי החולים. גוב עוכב לחקירה ביחידת בוחני התנועה של משטרת מחוז תל אביב, ולאחר מכן שוחרר.

מטעמו של גוב נמסר, "גידי גוב עבר הלילה תאונת דרכים בעיר תל אביב. מצבו טוב, הוא מתאושש בביתו. בריאות לכולם".

על פי הדיווח בכאן 11, גוב, ששוחרר בערבות, העיד בתום חקירתו: "הייתי בהופעה ושתיתי קצת וויסקי. איבדתי שליטה על הרכב".

לאחר פרסום תגובתו, ברשת זעמו על כך שהזמר לא שיגר התנצלות לנפגעים. "מה עם בקשת סליחה?", כתב אחד המגיבים ברשת. "עבריין, מי עולה לנהוג אחרי ששתה?", כתבה מישהי נוספת.