שוטרי הסיור של משטרת מסובים במרחב דן עצרו שוהה בלתי חוקי שגנב רכב מגבעת שמואל בתמורה ל-1,000 ש"ח ונתפס סמוך לצומת גבעת כח. החקירה הסתיימה והוגש כתב אישום נגד החשוד

שוטרי הסיור של משטרת מסובים במרחב דן עצרו שוהה בלתי חוקי שגנב רכב מגבעת שמואל בתמורה ל-1,000 ש"ח ונתפס סמוך לצומת גבעת כח. החקירה הסתיימה והיום (שלישי) הוגש כתב אישום נגד החשוד

האירוע התרחש בתאריך 3/9/25 בשעה 05:15 בבוקר התקבל דיווח מאיתורן במוקד 100 של המשטרה על חשד לגניבת רכב מרח' יצחק שמיר בגבעת שמואל. שוטרי הסיור של תחנת מסובים החלו בסריקות שבמהלכן הבחינו ברכב המדובר סמוך לצומת גבעת כח. השוטרים חתרו למגע ועצרו את החשוד, שוהה בלתי חוקי, בן 36, תושב שטחים. החשוד הובא לחקירה שבסיומה נכלא.

עוד באותו נושא שב"ח נעצר לאחר שחבש כיפה והתחזה ליהודי 14:29 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

עפ"י החקירה, החשוד הגיע למקום עם חשוד נוסף שזהותו אינה ידועה תוך שניפצו את שמשת החלון של דלת הנהג, שברו את ידית ההילוכים, והחשוד נמלט מהמקום עד שנתפס. בעבור "העבודה" הוצע לו 1,000 ש"ח.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דוברות המשטרה

עם סיומה של החקירה, יחידת התביעות של משטרת מחוז ת"א הגישה כתב אישום נגד החשוד בגין כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק, חבלה במזיד ברכב, פריצה לרכב בכוונה לגנוב, גניבת רכב, נהיגה ללא הוצאת רישיון נהיגה מעולם וללא ביטוח וכן בקשה למעצרו עד תום ההליכים.