תושבי אשקלון דיווחו בבהלה על כרוזים בערבית שנמצאו פזורים ברחבי העיר. העירייה פנתה לצה"ל וזה מה שהתברר

תושבים רבים בעיר אשקלון דיווחו הבוקר (שלישי) בבהלה על כרוזים רבים בערבית שנמצאו פזורים ברחבי העיר, מבירור של העירייה מול צה"ל עולה כי מדובר בכרוזים שצה"ל פיזר בעיר עזה, בהם הוא קרא לתושבים להתפזר בדחיפות.

מעיריית אשקלון נמסר: "בשעה האחרונה נתקבלו פניות מתושבים שדיווחו על כרוזים המפוזרים מהאוויר בשפה הערבית. מבירור שנערך עם צה"ל עולה כי מדובר על כרוזים שצה"ל מפזר מעל העיר עזה וככל הנראה, בעקבות תנאי הרוח, הגיעו לעיר אשקלון. הנושא יתוחקר.

למותר לציין כי אין כל הנחיה מיוחדת לתושבי אשקלון".

ברשתות החברתיות אזרחים שיתפו תיעודים בהם הם מניפים את הכרוזים שנמצאו ודיווחו על פאניקה. "זה החזיר אותנו ל-7 באוקטובר", כתב אחד מן התושבים. תושב נוסף כתב: "לא הבנו מה נופל עלינו מלמעלה, זה היה מבהיל".