צה"ל החל בפעילות הקרקעית בעיר עזה. במקביל, דובר צה"ל בערבית פיזר כרוזים עם אזהרה דחופה הקוראים לתושבים לנטוש בדחיפות את העיר

דובר צה"ל בערבית הוציא היום (שלישי) אזהרת פינוי לתושבי העיר עזה: "אזהרה דחופה! אם מצאת את הכרוז הזה, אז אתה באזור לחימה מסוכן. עליך להתפנות דרך רחוב א-רשיד, אפילו בהליכה רגלית, דרומה מעבר לוואדי עזה".

במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בפתח עדותו בבית המשפט, כי ישראל החלה בתמרון הקרקעי בעיר עזה. בנוסף, חיל האוויר תקף הלילה עשרות יעדים ברחבי העיר עזה, זאת כהכנות לקראת הכניסה הקרקעית לעיר במסגרת השמדת ארגון הטרור חמאס.

שר הביטחון ישראל כ"ץ צייץ הבוקר: "עזה בוערת. צה"ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה"ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור – עד להשלמת המשימה."

התקיפות שהתרחשו הלילה התמקדו בעיקר בצפון-מערב העיר כאשר בישראל מכנים אותם כתקיפות עצימות ומשמעותיות. ברצועת עזה מדווחים הפלסטינים על הרוגים ופצועים רבים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ הלילה ואיים על חמאס: "קראתי דיווחים שחמאס העביר את החטופים מעל הקרקע ומשתמש בהם כמגן אנושי" כתב טראמפ. "אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם מכניסים את עצמם אם הם עושים זאת."

לאחר ההתראה – הופל המגדל בעזה 14:49

"זו זוועה אנושית, כמותה מעטים ראו בעבר. אל תתנו לזה לקרות, אחרת 'הכול פתוח'. שחררו את כל החטופים עכשיו".

ראש הממשלה נתניהו הגיב לדבריו של טראמפ ושיבח את הנשיא: "תודה לך הנשיא טראמפ על תמיכתך הבלתי מתפשרת במאבק ישראל בחמאס ובשחרור כל החטופים שלנו".