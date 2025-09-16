דובר צה"ל בערבית הוציא היום (שלישי) אזהרת פינוי לתושבי העיר עזה: "אזהרה דחופה! אם מצאת את הכרוז הזה, אז אתה באזור לחימה מסוכן. עליך להתפנות דרך רחוב א-רשיד, אפילו בהליכה רגלית, דרומה מעבר לוואדי עזה".
במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בפתח עדותו בבית המשפט, כי ישראל החלה בתמרון הקרקעי בעיר עזה. בנוסף, חיל האוויר תקף הלילה עשרות יעדים ברחבי העיר עזה, זאת כהכנות לקראת הכניסה הקרקעית לעיר במסגרת השמדת ארגון הטרור חמאס.
שר הביטחון ישראל כ"ץ צייץ הבוקר: "עזה בוערת. צה"ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה"ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור – עד להשלמת המשימה."
התקיפות שהתרחשו הלילה התמקדו בעיקר בצפון-מערב העיר כאשר בישראל מכנים אותם כתקיפות עצימות ומשמעותיות. ברצועת עזה מדווחים הפלסטינים על הרוגים ופצועים רבים.
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ הלילה ואיים על חמאס: "קראתי דיווחים שחמאס העביר את החטופים מעל הקרקע ומשתמש בהם כמגן אנושי" כתב טראמפ. "אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם מכניסים את עצמם אם הם עושים זאת."
"זו זוועה אנושית, כמותה מעטים ראו בעבר. אל תתנו לזה לקרות, אחרת 'הכול פתוח'. שחררו את כל החטופים עכשיו".
ראש הממשלה נתניהו הגיב לדבריו של טראמפ ושיבח את הנשיא: "תודה לך הנשיא טראמפ על תמיכתך הבלתי מתפשרת במאבק ישראל בחמאס ובשחרור כל החטופים שלנו".
ישראל גם אוכלת את הדגים הרקובים וגם מגורשת מהעיר ... אנחנו לא רק מבודדים בינלאומית , אנחנו עם כלכלה הרוסה , חינוך קורס , מערכת בריאות של עולם שלישי , משטרה כבר אין , יש מליציה של שר שהורשע בתמיכה בטרור , הסתה ו... וו... , אף אחד לא רוצה ישראלים לא בתחרויות ספורט, לא בתחרויות מוזיקה , אפילו לא במסעדה או בית קפה , ואין מה לדבר על שיתופי פעולה אקדמיים , מצבה של ישראל מעולם לא היה כה גרוע ... מי שאחראי על המפולת הזו היא ממשלת הימין על מלא ... שמובילה את המדינה לתהום ואבדון ... אם אוסף עבריינים כחברי כנסת , וזקן מטורף שנאשם בפלילים שחכה שנים שמשפטו יתקיים .... אבל דוחה ככל האפשר כל דיון ....
האזהרות של דובר צה"ל , מבצעי הקש בגג , פיזור ההודעות הכתובות , כולם לא יגנו על אף חייל ישראלי בבית הדין הבינלאומי בהאג ... ישראל מוגדרת על ידי...
האזהרות של דובר צה"ל , מבצעי הקש בגג , פיזור ההודעות הכתובות , כולם לא יגנו על אף חייל ישראלי בבית הדין הבינלאומי בהאג ... ישראל מוגדרת על ידי האו"ם כמדינה שמבצעת רצח עם , ואם הצהרות של חברי כנסת ושרים מהסוג "טרנספר מרצון" או "אטום על עזה" או "כולם אנטישמיים" או "מחר נקים לכם שכונה פה" , לא בדיוק משפרות את המצב הרעוע אליו הגיעה המדינה ... אם יגיעו סנקציות כלכליות אירופאיות לאנשים פה יהיה פחות אוכל מאתונה וספרטה ביחד ... וישראל לא תשרוד אפילו חודשיים ...המשך 11:00 16.09.2025
