ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אתמול באירוע בעיר דוד עם מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו: "זו לעד העיר שלנו. היא לעולם לא תחולק שוב, ולא תהיה מדינה פלסטינית. כל פעולה חד-צדדית תיענה בפעולה חד-צדדית".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
מלשכת ראש הממשלה נמסר: "אמש הסתיים ביקור מוצלח ביותר של מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו בישראל. במסגרת הביקור החשוב ראש הממשלה קיים עם מזכיר המדינה סדרה של פגישות. אחד משיאי הביקור היה ביקור משותף של ראש הממשלה ורעייתו יחד עם מזכיר המדינה ורעייתו בעיר דוד בירושלים, שם נחשפה לראשונה דרך עולי הרגל ההיסטורית – הדרך שהובילה מבריכת השילוח אל בית המקדש. חשיפה זו מהווה אירוע בעל חשיבות היסטורית ותרבותית לעם היהודי".
מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, שוחח אמש עם משפחות החטופים כחלק מביקורו בארץ. רוביו התחייב כי ארה"ב עדיין עובדת על עסקה, אך הסביר כי חמאס ינסה להשאיר חטופים בידיו בכל מקרה. בפגישה שנערכה במהלך ביקורו של רוביו בישראל, הוא הבהיר למשפחות כי מדובר בעסקה מורכבת שדורשת מאמצים מתמשכים. "אנחנו יודעים שחמאס תמיד ינסה להשאיר אצלו חטופים. זה הולך להיות מורכב", אמר. "אנחנו מנסים להחזיר את כולם לשולחן הדיונים – גם את ישראל וגם את חמאס". וביו הפנה במהלך השיחה אצבע מאשימה כלפי חמאס, והסביר למשפחות החטופים שישראל היא לא הבעיה, מכיוון שחמאס מתעקש בעמדתו ובניסיונותיו לשמור בידיו חטופים, שאיפשרו את המשך קיומו של הארגון.
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
2 דיונים
מתנאל
בכירי המשק בעקבות נאום ספרטה של נתניהו: "עצור את הצעדה אל התהום". פורום העסקים, הכולל כ-200 מבעלי ומנהלי החברות הגדולות במשק, בתגובה חריפה לדברי ראש הממשלה. "מדיניות הממשלה מובילה את...
בכירי המשק בעקבות נאום ספרטה של נתניהו: "עצור את הצעדה אל התהום". פורום העסקים, הכולל כ-200 מבעלי ומנהלי החברות הגדולות במשק, בתגובה חריפה לדברי ראש הממשלה. "מדיניות הממשלה מובילה את ישראל לשפל כלכלי ומדיני מסוכן וחסר תקדים. כאן זה לא ספרטה". פורסים רשימת צעדים בקריאה ל"שינוי כיוון מיידי לטובת אזרחי ישראל". טוענים: "החזון שהציג ראש הממשלה לא יאפשר לשרוד בעולם הגלובלי". אנחנו תלויים בעולם לחלוטין מחיטה ואורז ועד דלק ותחמושת.המשך 09:52 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהושוע
כשדיברנו על השחיתות, ההקצנה והפגיעה הכלכלית קראו לנו היסטרים, בוגדים, עוכרי ישראל. עכשיו נתניהו מודה: ישראל נכנסת לבידוד, והכלכלה בדרך להתרסקות. ביביסטים, זה הזמן להודות שטעיתם. שהקשבתם לשקרנים ועבריינים. שלא...
כשדיברנו על השחיתות, ההקצנה והפגיעה הכלכלית קראו לנו היסטרים, בוגדים, עוכרי ישראל. עכשיו נתניהו מודה: ישראל נכנסת לבידוד, והכלכלה בדרך להתרסקות. ביביסטים, זה הזמן להודות שטעיתם. שהקשבתם לשקרנים ועבריינים. שלא ראיתם, או לא רציתם לראותהמשך 09:59 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביבה אלעל
בתגובה ל: יהושוע
למה ביביסטים למה רוע יוצאת מגרונך את מבינה למה יש פילוג במדינה בגלל הנשים כמוך?סנאה חינם אני ימנית לא ביבי תתעוררו זה קשור לזה שאנחנו לא מסתדרים אחד לשני תפסיקו לשקר לעצמכם כל ארצות ערב רואה חדשות שומעת אותנו איך יש פילוג בעם הם לא טיפשים?אני מתפללת כל מה שאתם שומעים זה שקיפות מלאה של העולם תתעוררו תמיד לא אהבו אותנו יש לנו מזל מבורא עולם שהוא ששומר עלינו לטובה במקום לקלל תתפללי ביבי זה לא לנצח מה את חושבת שיהיה אחרי ביבי יאהבו אותנו יותר ?תקשיבי לי אישה יקרה זה מתוכנן מזמן הפלסטינים וחמס לא רוצים אותנו פה ועד משהו הם משקרים ירצחו וגם מאמנים שהם ישלטו בכל העולם למה את חושבת 20 שנה הם שולחים מהגרים לכל העולם?תראו מה קורה באירופה בארצות הברית ברוסיה למה את לא רואה את זה?חבר אמר לי בעוד 20 שנה אנחנו נשלוט בכל העולם אני צחקתי אמרתי לו מה יקרה כולם היו מוסלמים אמרתי לו ומי שלא ?הוא ענה לי בחיוך רחב הוא ימות זה בדיוק מה שאתם לא מבנים לא ביבי ולא יוסי תפסיקו להיות נקמניים תתעוררו לכם אנחנו צריכים להיות מאוחדים להתפלל שנה טובה בעזרת השם יחד עם החטופים אמן ואמן10:40 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתאי
ביבי יגמור כמו שאול המלך, הוא מתנהג בנרקיסיסטיות כמוהו, חסר מצפון ומוסר, וחסר אמפטיה לעם ישראל10:15 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טל
שרה נראית כאילו חזרה בזמן חחח10:14 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רציתם קוסם ... קבלתם את מלאך החבלה ... רציתם שלום ובטחון ... קבלתם מלחמת נצח עם עשרות אלפי חללים , פצועים וקטועי גפיים... רציתם מעמד בינלאומי ... קבלתם בידוד , נדוי וסנקציות ... רציתם מנהיג אמין ... קבלתם שקרן בן שקרן שבלי בושה , בזמן מלחמה מסדר לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב.... מטורפים .... תתעוררו ....
אולי נתניהו וממשלת החורבן לא רוצה מדינה פלסטינית.... אבל בהתנהלות האידיוטית שלהם הם קידמו את הקמתה , בעוד פחות מחודש האו"ם יחליט על מדינה פלסטינית , למרות התנגדות ארה"ב ,...
אולי נתניהו וממשלת החורבן לא רוצה מדינה פלסטינית.... אבל בהתנהלות האידיוטית שלהם הם קידמו את הקמתה , בעוד פחות מחודש האו"ם יחליט על מדינה פלסטינית , למרות התנגדות ארה"ב , וכבר עכשיו ישראל מוכרזת כמדינה שמבצעת פשעי מלחמה ורצח עם ... ומי שחושב שאין לזה משמעות , שיחכה כמה חודשים ... ויראה מה זה אומר בפועל .... לא לחינם , המושחת , לילדיו , דאג לדירות בבריטניה וארה"ב ....המשך 10:15 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביבה אלעל
בתגובה ל: רציתם קוסם ... קבלתם את מלאך החבלה ... רציתם שלום ובטחון ... קבלתם מלחמת נצח עם עשרות אלפי חללים , פצועים וקטועי גפיים... רציתם מעמד בינלאומי ... קבלתם בידוד , נדוי וסנקציות ... רציתם מנהיג אמין ... קבלתם שקרן בן שקרן שבלי בושה , בזמן מלחמה מסדר לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב.... מטורפים .... תתעוררו ....
נכון מאוד אבל גם לילדים שלא לא יעזור לאן יברחו כל אירופה נכבשו מה אתם חייבים להבין זאת רק סיבה טובה לראות שהם רוצים למחוק אותנו ולשלוט בכל העולם תתעוררו מי זה ביבי תתעוררו אתם נלחמים ועושים להם את העבודה?תתפללו לבורא עולם הם תמיד רצו למחוק אותנו ומי זה העולם יותר טוב גם שם הם מתחלים לשלוט תתעוררו זה מלחמת דת מי זה ביבי תתעוררו לכם כסף לא יעזור לילדים שלא גם בבריטניה?אנחנו עושים להם את העבודה שאנחנו סנאה שיש בנינו אנחנו יהודים תמיד רוצים להשמיד אותנו?10:50 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתאי
ביבי יגמור כמו שאול המלך, הוא מתנהג בנרקיסיסטיות כמוהו, חסר מצפון ומוסר, וחסר אמפטיה לעם ישראל10:15 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רציתם קוסם ... קבלתם את מלאך החבלה ... רציתם שלום ובטחון ... קבלתם מלחמת נצח עם עשרות אלפי חללים , פצועים וקטועי גפיים... רציתם מעמד בינלאומי ... קבלתם בידוד , נדוי וסנקציות ... רציתם מנהיג אמין ... קבלתם שקרן בן שקרן שבלי בושה , בזמן מלחמה מסדר לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב.... מטורפים .... תתעוררו ....
אולי נתניהו וממשלת החורבן לא רוצה מדינה פלסטינית.... אבל בהתנהלות האידיוטית שלהם הם קידמו את הקמתה , בעוד פחות מחודש האו"ם יחליט על מדינה פלסטינית , למרות התנגדות ארה"ב ,...
אולי נתניהו וממשלת החורבן לא רוצה מדינה פלסטינית.... אבל בהתנהלות האידיוטית שלהם הם קידמו את הקמתה , בעוד פחות מחודש האו"ם יחליט על מדינה פלסטינית , למרות התנגדות ארה"ב , וכבר עכשיו ישראל מוכרזת כמדינה שמבצעת פשעי מלחמה ורצח עם ... ומי שחושב שאין לזה משמעות , שיחכה כמה חודשים ... ויראה מה זה אומר בפועל .... לא לחינם , המושחת , לילדיו , דאג לדירות בבריטניה וארה"ב ....המשך 10:15 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביבה אלעל
בתגובה ל: רציתם קוסם ... קבלתם את מלאך החבלה ... רציתם שלום ובטחון ... קבלתם מלחמת נצח עם עשרות אלפי חללים , פצועים וקטועי גפיים... רציתם מעמד בינלאומי ... קבלתם בידוד , נדוי וסנקציות ... רציתם מנהיג אמין ... קבלתם שקרן בן שקרן שבלי בושה , בזמן מלחמה מסדר לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב.... מטורפים .... תתעוררו ....
נכון מאוד אבל גם לילדים שלא לא יעזור לאן יברחו כל אירופה נכבשו מה אתם חייבים להבין זאת רק סיבה טובה לראות שהם רוצים למחוק אותנו ולשלוט בכל העולם תתעוררו מי זה ביבי תתעוררו אתם נלחמים ועושים להם את העבודה?תתפללו לבורא עולם הם תמיד רצו למחוק אותנו ומי זה העולם יותר טוב גם שם הם מתחלים לשלוט תתעוררו זה מלחמת דת מי זה ביבי תתעוררו לכם כסף לא יעזור לילדים שלא גם בבריטניה?אנחנו עושים להם את העבודה שאנחנו סנאה שיש בנינו אנחנו יהודים תמיד רוצים להשמיד אותנו?10:50 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טל
שרה נראית כאילו חזרה בזמן חחח10:14 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהושוע
כשדיברנו על השחיתות, ההקצנה והפגיעה הכלכלית קראו לנו היסטרים, בוגדים, עוכרי ישראל. עכשיו נתניהו מודה: ישראל נכנסת לבידוד, והכלכלה בדרך להתרסקות. ביביסטים, זה הזמן להודות שטעיתם. שהקשבתם לשקרנים ועבריינים. שלא...
כשדיברנו על השחיתות, ההקצנה והפגיעה הכלכלית קראו לנו היסטרים, בוגדים, עוכרי ישראל. עכשיו נתניהו מודה: ישראל נכנסת לבידוד, והכלכלה בדרך להתרסקות. ביביסטים, זה הזמן להודות שטעיתם. שהקשבתם לשקרנים ועבריינים. שלא ראיתם, או לא רציתם לראותהמשך 09:59 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביבה אלעל
בתגובה ל: יהושוע
למה ביביסטים למה רוע יוצאת מגרונך את מבינה למה יש פילוג במדינה בגלל הנשים כמוך?סנאה חינם אני ימנית לא ביבי תתעוררו זה קשור לזה שאנחנו לא מסתדרים אחד לשני תפסיקו לשקר לעצמכם כל ארצות ערב רואה חדשות שומעת אותנו איך יש פילוג בעם הם לא טיפשים?אני מתפללת כל מה שאתם שומעים זה שקיפות מלאה של העולם תתעוררו תמיד לא אהבו אותנו יש לנו מזל מבורא עולם שהוא ששומר עלינו לטובה במקום לקלל תתפללי ביבי זה לא לנצח מה את חושבת שיהיה אחרי ביבי יאהבו אותנו יותר ?תקשיבי לי אישה יקרה זה מתוכנן מזמן הפלסטינים וחמס לא רוצים אותנו פה ועד משהו הם משקרים ירצחו וגם מאמנים שהם ישלטו בכל העולם למה את חושבת 20 שנה הם שולחים מהגרים לכל העולם?תראו מה קורה באירופה בארצות הברית ברוסיה למה את לא רואה את זה?חבר אמר לי בעוד 20 שנה אנחנו נשלוט בכל העולם אני צחקתי אמרתי לו מה יקרה כולם היו מוסלמים אמרתי לו ומי שלא ?הוא ענה לי בחיוך רחב הוא ימות זה בדיוק מה שאתם לא מבנים לא ביבי ולא יוסי תפסיקו להיות נקמניים תתעוררו לכם אנחנו צריכים להיות מאוחדים להתפלל שנה טובה בעזרת השם יחד עם החטופים אמן ואמן10:40 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מתנאל
בכירי המשק בעקבות נאום ספרטה של נתניהו: "עצור את הצעדה אל התהום". פורום העסקים, הכולל כ-200 מבעלי ומנהלי החברות הגדולות במשק, בתגובה חריפה לדברי ראש הממשלה. "מדיניות הממשלה מובילה את...
בכירי המשק בעקבות נאום ספרטה של נתניהו: "עצור את הצעדה אל התהום". פורום העסקים, הכולל כ-200 מבעלי ומנהלי החברות הגדולות במשק, בתגובה חריפה לדברי ראש הממשלה. "מדיניות הממשלה מובילה את ישראל לשפל כלכלי ומדיני מסוכן וחסר תקדים. כאן זה לא ספרטה". פורסים רשימת צעדים בקריאה ל"שינוי כיוון מיידי לטובת אזרחי ישראל". טוענים: "החזון שהציג ראש הממשלה לא יאפשר לשרוד בעולם הגלובלי". אנחנו תלויים בעולם לחלוטין מחיטה ואורז ועד דלק ותחמושת.המשך 09:52 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר