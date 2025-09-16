נתניהו באירוע בעיר דוד עם מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו: "זו לעד העיר שלנו. היא לעולם לא תחולק שוב, ולא תהיה מדינה פלסטינית"

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אתמול באירוע בעיר דוד עם מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו: "זו לעד העיר שלנו. היא לעולם לא תחולק שוב, ולא תהיה מדינה פלסטינית. כל פעולה חד-צדדית תיענה בפעולה חד-צדדית".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . נתניהו בעיר דוד | צילום:: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "אמש הסתיים ביקור מוצלח ביותר של מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו בישראל. במסגרת הביקור החשוב ראש הממשלה קיים עם מזכיר המדינה סדרה של פגישות. אחד משיאי הביקור היה ביקור משותף של ראש הממשלה ורעייתו יחד עם מזכיר המדינה ורעייתו בעיר דוד בירושלים, שם נחשפה לראשונה דרך עולי הרגל ההיסטורית – הדרך שהובילה מבריכת השילוח אל בית המקדש. חשיפה זו מהווה אירוע בעל חשיבות היסטורית ותרבותית לעם היהודי".

עוד באותו נושא מרקו רוביו למשפחות החטופים: "עובדים על עסקה, זה מורכב" 20:52 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, שוחח אמש עם משפחות החטופים כחלק מביקורו בארץ. רוביו התחייב כי ארה"ב עדיין עובדת על עסקה, אך הסביר כי חמאס ינסה להשאיר חטופים בידיו בכל מקרה. בפגישה שנערכה במהלך ביקורו של רוביו בישראל, הוא הבהיר למשפחות כי מדובר בעסקה מורכבת שדורשת מאמצים מתמשכים. "אנחנו יודעים שחמאס תמיד ינסה להשאיר אצלו חטופים. זה הולך להיות מורכב", אמר. "אנחנו מנסים להחזיר את כולם לשולחן הדיונים – גם את ישראל וגם את חמאס". וביו הפנה במהלך השיחה אצבע מאשימה כלפי חמאס, והסביר למשפחות החטופים שישראל היא לא הבעיה, מכיוון שחמאס מתעקש בעמדתו ובניסיונותיו לשמור בידיו חטופים, שאיפשרו את המשך קיומו של הארגון.