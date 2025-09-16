נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הגיש תביעת דיבה ולשון הרע נגד העיתון "ניו יורק טיימס" על סך של 15 מיליארד דולר

טראמפ כתב כי מדובר ב"אחד העיתונים הגרועים והמושחתים ביותר בהיסטוריה של ארצנו שהפך לשופר של המפלגה הדמוקרטית הרדיקלית השמאלנית" וכי מדובר ב"תרומה הבלתי חוקית הגדולה ביותר למסע בחירות שנעשתה אי פעם".

עוד הוא תקף את תמיכתו של העיתון בסגנית הנשיא קמלה האריס בעמוד השער ואמר כי מדובר ב"מהלך חסר תקדים". עוד טען טראמפ כי העיתון מתנהל בשקרים לאורך שנים ומשמיץ אותו ואת משפחתו.