אחד המחזורים הפוריים ביותר בליגת העל נגמר עם לא פחות מ-32 שערים, מממוצע של 4.57 שערים למשחק, ומשחקים דרמטי בבלומפילד: הנתונים המלאים

אחד המחזורים הפוריים ביותר בליגת העל נגמר אמש (שני) עם לא פחות מ-32 שערים, מממוצע של 4.57 שערים למשחק. זה המחזור הפורה ביותר בליגה מאז עונת 2004/05, אז זה קרה במחזור ה-32, מתוך 33. אנחנו רק בתחילת העונה, האם יהיו מחזורים יותר פוריים?

13 מ-14 קבוצות הליגה הבקיעו השבוע, כשרק סכנין לא הצליחה להכניע את ניב אנטמן של הפועל חיפה. חמש קבוצות הבקיעו שער אחד, שתיים הבקיעו שניים, שלוש הבקיעו שלוש. מכבי תל אביב עם ארבעה ומכבי חיפה והפועל באר שבע עם חמישה שערים כל אחת.

הכי דרמטי שיש: הפועל תל אביב מנצחת את בית"ר בשנייה האחרונה

לא פחות מעשרה פנדלים ניתנו במחזור. שמונה מהם הובקעו ואחד הובקע מהריבאונד (יון ניקלוסקו ממכבי תל אביב) כשרק אחד הוחמץ לחלוטין (מקסים פלקשונצ'קו ממכבי נתניה). את עשרת הפנדלים בעטו, עשרה בועטים שונים. שישה מהפנדלים היו במשחקים של מכבי חיפה ומכבי תל אביב שקיבלו כל אחת שלושה פנדלים.

שלושה כרטיסים אדומים היו במחזור, בשלושתם הקבוצה בעשרה שחקנים הפסידה. בבית"ר ירושלים אמנם ההרחקה של גיל כהן התרחשה עמוק בתוספת הזמן, אבל היא הביאה לבעיטה החופשית שהביאה את הניצחון להפועל תל אביב.

מתחילת העונה בליגת העל אנחנו עומדים על 73 שערים (3.48) למשחק. הפתיחה הטובה ביותר מאז 1995/96. היום הפועל פתח תקווה תארח את מכבי תל אביב למשחק השלמה מהמחזור הראשון שנדחה בגלל אירופה. האם נחצה את השערים?

ארבעה ניצחונות בית היו במחזור, שלושה ניצחונות חוץ וללא תיקו. במחזור הראשון (שכאמור יושלם היום) (לא היו תיקו). מתחילת העונה היו 20 משחקים. מתוכם עשרה ניצחונות בית, שבעה ניצחונות חוץ ושלושה תיקו בלבד.