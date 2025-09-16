לאחר שהפציצה מהאוויר והזהירה את התושבים כי עליהם להתפנות: ישראל החלה בפעולה הקרקעית בעיר עזה, כך דווח ברשת CNN

שני גורמים ישראלים אמרו היום (שלישי) לרשת CNN כי ישראל החלה בפעולה הקרקעית בעיר עזה. נזכיר כי בימים האחרונים צה"ל החל להפציץ מהאוויר בעוצמה רבה, להפיל בניינים ולהזהיר את תושבי העיר כי עליהם לעזוב במהירות.

כל זה מתוך מטרה להכשיר את הקרקע לקראת הכניסה הקרקעית של הכוחות.

שר הביטחון ישראל כ"ץ צייץ הבוקר: "עזה בוערת. צה"ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה"ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור – עד להשלמת המשימה."

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ הלילה ואיים על חמאס: "קראתי דיווחים שחמאס העביר את החטופים מעל הקרקע ומשתמש בהם כמגן אנושי" כתב טראמפ. "אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם מכניסים את עצמם אם הם עושים זאת."

"זו זוועה אנושית, כמותה מעטים ראו בעבר. אל תתנו לזה לקרות, אחרת 'הכול פתוח'. שחררו את כל החטופים עכשיו".

ראש הממשלה נתניהו הגיב לדבריו של טראמפ ושיבח את הנשיא: "תודה לך הנשיא טראמפ על תמיכתך הבלתי מתפשרת במאבק ישראל בחמאס ובשחרור כל החטופים שלנו".