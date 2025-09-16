השר עמיחי אליהו התייחס לוויכוחים בין הרמטכ"ל לדרג המדיני ואמר: "אתה פקיד בכיר אבל אתה תעשה מה שהדרג המדיני אומר לך"

השר עמיחי אליהו התייחס היום (שלישי) בכאן רשת ב' לוויכוחים בין הרמטכ"ל לדרג המדיני: "אתה פקיד בכיר אבל אתה תעשה מה שהדרג המדיני אומר לך. מותר לך כרמטכ"ל להעיר ולהתווכח אבל בסוף אתה מבצע. כי בסוף האחריות האמיתית היא על הדרג הנבחר, הוא מייצג את העם והוא קובע איך תתנהל המלחמה".

עוד הוא התייחס לאמירת נתניהו על פיה ישראל תצטרך להיות "סופר-ספרטה": "אנחנו צריכים להיות מעצמה שיודעת לעמוד בפני עצמה. אנחנו לא צריכים להגיע למצב שבו אנחנו מגיעים למלחמה ומגלים שאין לנו תחמושת. ברגע שנהיה מעצמה, בוודאי שהמסחר איתנו ילך וייגבר".