ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד מתח הבוקר (שלישי) ביקורת על התנהלות הממשלה ברקע ההכנות להרחבת המבצע ופתיחת מרכבות גדעון ב'.
בראיון לרדיו 103FM אמר לפיד: "אף אחד לא מבין את המדיניות – מפציצים את עזה, מפיצים סרטונים ברשת. מה המטרה? למה אתם לא מחזירים חטופים? לפחות תחסכו את השקר שהמבצע נועד להחזרת חטופים".
"לא יכול להיות דבר כזה שמבצע צבאי מתנהל, והרמטכ"ל שואל את הקבינט 'אתם יכולים להגיד לי מה מטרתו המדינית של המבצע?".
עוד אמר: "אנחנו מדינה שמובלת לתוך עוד ועוד מלחמה, בלי שמישהו הגדיר מטרה. אני עוסק בהנהגת מדינה שנים, ולא שמעתי על מבצע צבאי שאין לו מטרה מדינית".
לדבריו: "החברה הישראלית לא תחלים מזה. אם הילדים האלה לא יחזרו הביתה להורים שלהם לא נחלים מזה. זה מפר את העיקרון הכי יסודי שמדינה מחויבת לאזרחיה. הילד הזה היה מאבטח בנובה, הלך לשמור על אנשים אחרים, ונמצא בשבי חמאס שנתיים".
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
1 דיונים
יעל
המטרה של נתניהו היא שימור הממשלה! הכל כשר מבחינתו. כל חברי שהצביעו לנתניהו בעבר לא יצביעו יותר לאדם שאפילו אחריות על ה-7 באוקטובר לא מסוגל לקחת.08:52 16.09.2025
דוד
תקשיבי לא חכמה ומלאת שנאה. לו היו שומעים לדתיים הלאומיים, והיו משמידים את הערבים מההתחלה, לא היינו מגיעים שהשמאלנים נלקחים בשבי, והדתיים מתים כדי להצילם. תושב גוש קטיף שהכיר את תושבי העוטף את שנאתם לדתיים לפני הגירוש09:29 16.09.2025
ש
מה ניתן לצפות מאדם כמו החלול לפידון שלא שרת שירות צבאי ,שלא מבין כלל כיצד נלחמים ולא החזיק רובה בחייו-מוטב שישתוק08:27 16.09.2025
שושי
איש בער לא ידע. וכסיל לא יבין את זאת. סייג לחכמה שתיקה.08:59 16.09.2025
קובי
מה אתה מבין במלחמה. אתה רק מזיק לנצחון. תשב בבית ותירגע תקרא עיתונים ועזוב אותנו בשקט.08:57 16.09.2025
רהמי
ברוך השם- לפיד לא ראש ממשלה, כי אילו היה בראש מזמן היה נותן לחמאס את כל מבוקשו ואפילו יותר- והחטופים היו עדיין בשבי.08:56 16.09.2025
אמיר יצחק
ליצן דחליל אוכלומניק08:26 16.09.2025
דוד
גולם, מה קשה? עזה היא בסיס טרור רצחני כבר עשרות שנים, ואין שום תוכנית שהצילה את עם ישראל בהקשר לה. יש להשמיד את כל העיר, וכל תושביה מוגלים, ואז התיישבות...
גולם, מה קשה? עזה היא בסיס טרור רצחני כבר עשרות שנים, ואין שום תוכנית שהצילה את עם ישראל בהקשר לה. יש להשמיד את כל העיר, וכל תושביה מוגלים, ואז התיישבות יהודית תבטיח ארץ ישראל בטוחה יותר ללא שליחי השטן הארורים המבקשים לשחוט את כולנו. כולל אותך, מר אהבל. צבא המפחד מאבנים, אוטונומיה, גירוש יהודים, מבצעים אין ספור... להמשיך?
שושי
איש בער לא ידע. וכסיל לא יבין את זאת. סייג לחכמה שתיקה.08:59 16.09.2025
קובי
מה אתה מבין במלחמה. אתה רק מזיק לנצחון. תשב בבית ותירגע תקרא עיתונים ועזוב אותנו בשקט.08:57 16.09.2025
רהמי
ברוך השם- לפיד לא ראש ממשלה, כי אילו היה בראש מזמן היה נותן לחמאס את כל מבוקשו ואפילו יותר- והחטופים היו עדיין בשבי.08:56 16.09.2025
