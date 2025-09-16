ראש האופוזיציה האשים את הממשלה ותקף: "למה אתם לא מחזירים את החטופים, לפחות תחסכו את השקר הזה שהמבצע נועד להחזרתם"

ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד מתח הבוקר (שלישי) ביקורת על התנהלות הממשלה ברקע ההכנות להרחבת המבצע ופתיחת מרכבות גדעון ב'.

בראיון לרדיו 103FM אמר לפיד: "אף אחד לא מבין את המדיניות – מפציצים את עזה, מפיצים סרטונים ברשת. מה המטרה? למה אתם לא מחזירים חטופים? לפחות תחסכו את השקר שהמבצע נועד להחזרת חטופים".

"לא יכול להיות דבר כזה שמבצע צבאי מתנהל, והרמטכ"ל שואל את הקבינט 'אתם יכולים להגיד לי מה מטרתו המדינית של המבצע?".

עוד אמר: "אנחנו מדינה שמובלת לתוך עוד ועוד מלחמה, בלי שמישהו הגדיר מטרה. אני עוסק בהנהגת מדינה שנים, ולא שמעתי על מבצע צבאי שאין לו מטרה מדינית".

לדבריו: "החברה הישראלית לא תחלים מזה. אם הילדים האלה לא יחזרו הביתה להורים שלהם לא נחלים מזה. זה מפר את העיקרון הכי יסודי שמדינה מחויבת לאזרחיה. הילד הזה היה מאבטח בנובה, הלך לשמור על אנשים אחרים, ונמצא בשבי חמאס שנתיים".