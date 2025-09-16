עם התחלת התמרון בעזה נכנסו הלילה אלפי מתפללים לקבר יוסף. בין המתפללים אביו של החטוף אלון אהל שאמר: "הביחד והאחדות זו המשמעות שלנו"

לאורך כל הלילה עד שעות הבוקר (שלישי), נכנסו אלפי מתפללים למתחם קבר יוסף בשכם. הכניסה התקיימה בליווי ובאבטחת כוחות צה"ל ומשטרת ישראל ובסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של המועצה האזורית שומרון. המתפללים, נשאו במקום תפילה להצלחת חיילי צה"ל והתמרון הקרקעי בעזה ולהשבתם של החטופים.

בין המשתתפים בכניסה לקבר יוסף היו גם קובי אהל, אביו של החטוף אלון אהל, ראש המינהל האזרחי תא"ל הישאם אבראהים, אשר הגיע למקום יחד עם סגנו הלל רוט ועשרות מעובדי המינהל האזרחי ובני משפחותיהם, ראש המועצב המקומית אורנית אור פירון – זומר, מנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים, ראש ישיבת עוד יוסף חי הרב יוסי אליצור, ח"כ צבי סוכות יחד עם אלפי מתפללים.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, נשא במקום תפילה לשלום חיילי צה"ל והחטופים ואמר : "הגענו בלילה המיוחד הזה לשכם, לקבר יוסף הצדיק בדיוק בזמן הזה חיילי צה״ל מתחילים את התמרון הקרקעי בעזה, אנחנו נפתח קודם כל בתפילה לשלום חיילי צה״ל והחטופים."

"אנחנו שואבים כוחות ביחד מיוסף הצדיק, שהיה המאחד והמשביר, ניהל את כל העולם, גם כלכלית, אבל גם היה הגורם המאחד, והדבר שאנחנו הכי צריכים היום, בימים האלה, כמו שקובי אמר לי מקודם, זה אחדות שלנו ביחד, כעם."

"אנחנו עומדים כאן, אנחנו מתפללים, שבע"ה כבר בכניסה הבאה משפחת אהל , כל המשפחה, תבואו לכאן עם אלון לתפילת הודיה, ויחד איתו כל החטופים בע"ה. מתפללים להצלחתם של חיילי צה״ל במבצע בעזה, וכל כוחות הביטחון בכל מקום שהם, שהקב"ה ישלח ברכה למדינת ישראל, לכוחות הביטחון, למתיישבים כאן בשומרון ובכל מקום במדינת ישראל, ומכוחו של יוסף הצדיק מכוחו של המקום הקדוש הזה, שאנחנו נוגעים כאן בשורש, בבסיס, שהקב"ה הוא ייתן כוח לעם ישראל להתאחד, ומתוך האמונה ומתוך האחדות, עם ישראל ינצח פה בשומרון, פה בקבר יוסף, בעזה, ובכל מקום.אנחנו בע"ה ננצח, מתוך זה שאנחנו עם אחד" הוסיף ראש המועצה.

לסיום הודה דגן לצה"ל וכוחות הביטחון: "אני רוצה להודות בשם כולם לחטיבת שומרון ובראשם למח״ט אל"מ אריאל גונן, הסמח״ט ולראש מטה החטיבה ולכל החיילים והחיילות והלוחמים והלוחמות ששומרים מכאן ועל כל מדינת ישראל", סיים דגן.

קובי אהל, אביו של אלון אהל שחטוף בעזה אמר במקום: "אלון בן 24, נחטף כשהיה בן 22. בזמן שאנחנו פה עכשיו, אלון נמצא במנהרות החמאס, בעומק של 40 מטר מתחת לאדמה, בסיטואציה שאף אחד מאיתנו לא מבין אותה. אני רוצה להאמין, לקוות ולהתפלל שאנחנו בפתחה של שנה חדשה שתביא לנו שינוי, שתביא לנו את אלון בחזרה להמשך המסע שלנו.

אלון עובר מסע שכולנו נצטרך כנראה ללמוד ממנו מה שהוא עובר. יש מטרה למסע שלו, אנחנו בקרוב מאוד, יחד איתו, נהיה פה ונשמע ממנו את הסיפור מסע שלו, שאנחנו נלמד מהמסע הזה. חלק מזה זה הביחד, זה האחדות, זה המשמעות שלנו פה במדינת ישראל. המטרה שלשמה הוקמה מדינת ישראל, המקום הכי בטוח לנו כאזרחי מדינת ישראל", אמר האב.

ראש המינהל האזרחי תא"ל הישאם אבראהים אמר :

"תודה לכולם, קודם כל זכות גדולה באמת להיות אתכם הלילה גם כן כנציג הצבא , אני רואה שיש פה הרבה מאוד חיילים לוחמים. באתי לפה כדי לקבל תעצמות ברוח, כי אנחנו צריכים את זה בימים האלה, וגם כדי להתפלל לשלום חיילנו אשר הלילה, כמו שאתם כבר מבינים, מתחילים את השלב העצים, את השלב השני, במלחמה על העיר עזה, בע"ה המבצע הזה יניב תוצאות, יפעיל את הלחץ שצריך להפעיל אותו, להשמיד את חמאס בעיר עזה, גם בתשתיות וגם ביכולות השלטוניות והיכולות הצבאיות , וכל הדבר הזה במטרה כדי להכריע את חמאס כדי שנביא את החטופים שלנו הביתה בע"ה.

אז כולנו פה באמת בתפילה שכל החטופים שלנו יחזרו הביתה בשלום כמה שיותר מהר, ואני מאחל לכולם שנה טובה וגמר חתימה טובה, זכות גדולה להיות עם העם שלי פה. תודה רבה על ההזדמנות, תודה", הוסיף תא"ל אישם.

ח"כ סוכות, אשר פועל רבות לחזרה מלאה לקבר יוסף, אמר במקום:

"לפני 25 שנה בדיוק מדינת ישראל נטשה את המקום הקדוש הזה. דימם כאן למוות, לוחם מג"ב מדחת יוסף ממש לפני 25 שנה. שבוע אחר כך נרצח כאן חמי הקדוש הרב הלל אליהו ליברמן הי"ד בדרכו לקבר יוסף, ומאז ועד היום המקום הזה מופקר. מופקר ונתון לידי ישמעאלים, מכרנו את יוסף בפעם השנייה והדבר הזה חייב להגיע לתיקונו. אנחנו נמצאים כאן עם יוסי דגן ראש המועצה, ואנשים רבים אשר עמלים על הדבר הזה וחייבים לחזור לקבר יוסף. התיקון הזה חייב להתבצע במשמרת שלנו, אנחנו חייבים להחזיר את יוסף הצדיק, להחזיר את המקום הזה לבעלות יהודית זו המשימה שלנו, אנחנו חייבים לעשות את הדבר הזה וכמה שיותר מהר", סיים סוכות.

הרב יוסף אליצור, ראש ישיבת עוד יוסף חי הוסיף :

"אנחנו מצטרפים לתקווה הגדולה באמת לחזור לפה אחרי שגורשנו, ואני רוצה גם להגיד לקובי אהל כמה מילים.

קובי זה יעקב. יעקב הוא אבא של יוסף הצדיק, ויוסף הצדיק היה בבור בכלא. כתוב פעמיים בספר בראשית "וימאן" פעם אחת כתוב על יעקב "וימאן להתנחם", פעם שניה כתוב שכשאשת פוטיפר ניסתה להפיל את יוסף הוא בניסיונות מאוד קשים,

כתוב "וימאן".

בקבר יוסף דובר הרבה על זה שה"וימאן" האלה קשורים אחד לשני. בזכותכם, בזכות וימאן, הזה שלכם, שאתם פה ממאנים לוותר, ונלחמים, אז אנחנו מקווים שלאלון יש המון כוח, ודאי שכולנו יש המון כוח. יוסף הוא בעל החלומות, והחלומות מתגשמים. אנחנו ממאנים לוותר, כמובן על אלון ועל כל החטופים, על יוסף הצדיק ועל כל עם ישראל, שנזכה לתחל שנה וברכותיה", דברי הרב אליצור.

ראש המועצה המקומית אורנית אור פירון- זומר אמרה :

"זאת פעם ראשונה שלי כאן, אני מאוד מתרגשת מזה, בעיקר מהעובדה שמה שיש כאן זה פשוט כל עם ישראל, במקום אחד מתפללים יחד לשנה חדשה טובה הרבה יותר. אמרתי מקודם לקובי שאני מתפללת ובטוחה שעד ראש השנה אנחנו נראה את, אלון איתנו ביחד איתו את כל החטופים. שהמקום הזה ייתן כוח לכולנו להמשיך להחזיק בתקווה הזו".

הלל רוט, סגן ראש המינהל האזרחי, אמר: "נמצאים איתנו פה עשרות מעובדי המינהל האזרחי בהובלה של רעות פה, שזה הזמן להגיד לה תודה, היא ככה ארגנה לנו את הכניסה הזאת. זכות גדולה יש לנו ביום-יום לעבוד ולפתח את האזור ואת ההתיישבות ביהודה ושומרון. דיברנו בדרך על זה שלהרבה מאוד מהאנשים זו הפעם הראשונה. אני מצטרף לתפילה שאמרנו, הכל כך רגילה אבל הכל כך מתבקשת מאליה השנה, "תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה". תודה רבה לחטיבת שומרון שמארחת אותנו פה ביחד עם המועצה, אנחנו כמינהל אזרחי מרגישים זכות גדולה להיכנס לפה".