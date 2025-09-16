פעילת המחאות שקמה ברסלר שהשתתפה בקריאות לסרבנות ערב המלחמה קראה הבוקר לתקיפות חיל האוויר ברחבי העיר עזה "מתקפה קנאית וקיצונית".
בציוץ שפרסמה הבוקר ברשת X כתבה: "מתקפה שמקדמת אידיאולוגיה קנאית קיצונית ולא שום צורך ביטחוני. הרג מיותר של חטופים, חיילים וחפים מפשע. דיקטטורת ספרטה מביאה חורבן על עם ומדינת ישראל."
בימים האחרונים תקפה ברסלר את ההכנות לקראת הרחבת המבצע להשמדת ארגון הטרור חמאס. בין היתר כתבה על הכנות הצבא: "זו לא טעות. זו מדיניות סדורה של חיזוק הקיצוניים והחלשת המתונים בניגוד לצרכי הבטחון הלאומי כדי להבטיח מלחמת נצח."
הטרוריסטית הרקובה, מנהיגת השמאל והגיס החמישי מדברת על "אידאולוגיה קנאית וקיצונית" - לא שלה, לא של חמאס, אלא של ישראל הנלחמת על קיומה!!
אליהו 3
היא לא פעילת מחאה היא מורדת בזמן מלחמה. היא מזבלת שטיות כי אין בטחון מדינת ישראל והצדק מול עיניה אלה שמירה על הכח של מעוט אלים שהשתלט על המדינה באופן...
היא לא פעילת מחאה היא מורדת בזמן מלחמה. היא מזבלת שטיות כי אין בטחון מדינת ישראל והצדק מול עיניה אלה שמירה על הכח של מעוט אלים שהשתלט על המדינה באופן לא דמוקרטי. היא מגורמי המלחמה שנחתה עלינו ומקומה בכלא עם יגאל עמיר. רוצחת את המדינה. דם חיילינו ואזרחינו נמצא על ידיה.המשך 07:57 16.09.2025
משה
עם כל הכבודה היא לא מייצגת את השמאל אלא קומץ אלו שנוהים אחריה07:51 16.09.2025
