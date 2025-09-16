פעילת המחאות שקמה ברסלר שהשתתפה בקריאות לסרבנות ערב המלחמה קראה הבוקר לתקיפות חיל האוויר ברחבי העיר עזה "מתקפה קנאית וקיצונית".

בציוץ שפרסמה הבוקר ברשת X כתבה: "מתקפה שמקדמת אידיאולוגיה קנאית קיצונית ולא שום צורך ביטחוני. הרג מיותר של חטופים, חיילים וחפים מפשע. דיקטטורת ספרטה מביאה חורבן על עם ומדינת ישראל."

בימים האחרונים תקפה ברסלר את ההכנות לקראת הרחבת המבצע להשמדת ארגון הטרור חמאס. בין היתר כתבה על הכנות הצבא: "זו לא טעות. זו מדיניות סדורה של חיזוק הקיצוניים והחלשת המתונים בניגוד לצרכי הבטחון הלאומי כדי להבטיח מלחמת נצח."

 