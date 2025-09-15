הפועל ת"א אירחה את בית"ר ירושלים לראשונה מאז ה-1:5 לפני שנתיים שהוריד אותה ליגה. מול 22,593 צופים הערב בבלומפילד, הפועל תל אביב מנצחת בשנייה האחרונה 2:3

הפועל תל אביב אירחה את בית"ר ירושלים לראשונה מאז ה-1:5 לפני שנתיים שהוריד אותה ליגה. מול 22,593 צופים הערב בבלומפילד, שרובם המוחלט אדומים, הפועל תל אביב מנצחת בשנייה האחרונה 2:3, מה שגרם לקהל משני הצדדים לפרוץ לדשא.

סתיו טוריאל העלה את הפועל תל אביב ליתרון מפנדל מדויק בדקה ה-11. טוריאל מצאה נגיחה מדויקת של צ'יקו והשלים צמד בדקה ה-36, אך השופט גל לייבוביץ' פסל את השער בעקבות חסימה של השוער בידי פלקאו.

עוד באותו נושא קטטה אלימה בין אוהדי בית"ר לאוהדי הפועל: 11 נעצרו.

בית"ר השוותה בתופסת הזמן מנגיחה של דור מיכה מכדור חופשי של עומר אצילי. בדקה ה-78 גיל כהן קיבל את הכדור מהרמה נוספת של עומר אצילי מבעיטה חופשית, הסתובב במקום ובעט כדור אדיר לשער. בדקה ה-90 סתיו טוריאל הרים כדור ואנדריאן קרייב נגח בעוצמה את השוויון.

עמוק בתוספת הזמן, הפועל תל אביב יצאו למתפרצת וגיל כהן עצר אותה במחיר כרטיס אדו כשהכשיל את עומרי אלטמן. אלטמן בעט בעיטה חופשית מושלמת והכריע את המשחק, והשאיר את הנקודות בתל אביב.

שתי הקבוצות המשיכו לבנות את הסגל שלהם בפגרה, וזה היה ניסוי כלים ראשון אחריה. אחרי שסערת שועה נרגעה הוא חזר להרכב במשחק מול מכבי חיפה וצפוי לפתוח גם מול הפועל תל אביב. גריגורי מורוזוב צפוי להחליף בהרכב את זוהר זסנו שעבר למכבי חיפה.

בית"ר הגיעה אחרי ניצחון קשוח על סכנין (1:2) ותיקו מאופס בעשרה שחקנים מול מכבי חיפה. הפועל תל אביב הגיעה גם היא אחרי ניצחון 1:2 (על קריית שמונה) ותיקו 2:2 מול בני ריינה. כזכור קטטה אלימה התרחשה הערב בין אוהדי בית"ר ירושלים לאוהדי הפועל תל אביב בסמוך לאצטדיון בלומפילד, 11 חשודים נעצרו.