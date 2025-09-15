כלי טיס של חיל האוויר תקף בהכוונת פיקוד הצפון, מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון: "ארגון הטרור ממשיך בניסיונות שיקום"

כלי טיס של חיל האוויר תקף היום (שני) לפני זמן קצר, בהכוונת פיקוד הצפון, מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון. בלבנון מדווחים על 11 פצועים בתקיפה הישראלית.

מצה"ל נמסר: "הימצאותה של המפקדה במרחב מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בניסיונות שיקום של תשתיות טרור ברחבי לבנון, תוך כדי סיכון אזרחי לבנון ושימושם כמגן אזרחי. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

עוד באותו נושא צה"ל מאשר: חוסל מחבל שפיתח וייצר אמל"ח לחיזבאללה 08:09 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

מוקדם יותר היום צה"ל אישר כי תקף וחיסל אתמול באמצעות כלי טיס את מחמד עלי יאסין, מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון.

בצה"ל אמרו כי במהלך המלחמה, יאסין עסק בפיתוח וייצור אמצעי לחימה עבור ארגון הטרור בלבנון "פעילותו של המחבל היוותה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".