פרסום ראשון: ביום רביעי הקרוב ראש מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ’, צפוי לקדם מהלך דרמטי שעשוי לשנות את פני המפלגה: ביטול שיטת הפריימריז. במקום פריימריז חברי המרכז יבחרו את חברי המפלגה.
ההחלטה, שתובא לדיון בהרמת הכוסית לקראת השנה החדשה, תדרוש שינוי בחוקת המפלגה – צעד שניתן לבצע תחילה באמצעות “הוראת שעה”.
מאז מערכת הבחירות האחרונה נרשמת ירידה עקבית בכוחה של הציונות הדתית בסקרים. על פי ההערכות, סמוטריץ’ מזהה היטב את המגמה, ובעיקר את העובדה שחלק ניכר מקולות הציבור הדתי-לאומי זורמים למפלגתו של איתמר בן גביר. כעת הוא מתכנן מהלך שנועד להציל את עתיד המפלגה בבחירות הבאות: החלפת הח”כים האנמיים שהעלו ספקות לגבי תרומתם, והבאת פוליטיקאים פופולריים יותר שיכולים להחזיר את האמון של המצביעים.
הפריימריז, שנערכו בציונות הדתית רק פעם אחת, הפכו עבור סמוטריץ’ לסמל של חוסר שליטה. הרשימה שנוצרה דרכם הכניסה לכנסת חברים כמו מיכל וולדיגר, משה סולומון ואוהד טל – שמעמדם הציבורי חלש – וגם את השר אופיר סופר, שמוביל קו בדלני ותקיף בנושא הגיוס. כעת, ביטול השיטה יאפשר ליו”ר לסנן אותם החוצה ולבנות מחדש רשימה שתתאים לאסטרטגיה הפוליטית שלו.
השאלה הגדולה נוגעת לח”כ שמחה רוטמן, דמות מוכרת ופופולרית אך גם עצמאית מדי לטעמם של חלקים בצמרת המפלגה. נכון לעכשיו, היחידה שנחשבת למועמדת ודאית להישאר ברשימה היא ח”כ אורית סטרוק.
המהלך מסמן את כוונתו של סמוטריץ’ לנסות ולחזק מחדש את מעמדו הפוליטי, למשוך חזרה מצביעים שאיבד לבן גביר, ולהחזיר את הציונות הדתית לתמונה כמפלגה מובילה בגוש הימין
יהודה קליין
שלום לצערי סמוטריץ לא מבין את הציבור שלא גר ביוש . אנחנו לא מוכנים לשום ויתור לחרדים בעניין הגיוס. אנחנו מרגישים שאת סמוטריץ לא מעניין כלום חוץ מיו"ש. הפסדנו...
שלום לצערי סמוטריץ לא מבין את הציבור שלא גר ביוש . אנחנו לא מוכנים לשום ויתור לחרדים בעניין הגיוס. אנחנו מרגישים שאת סמוטריץ לא מעניין כלום חוץ מיו"ש. הפסדנו רבנות ראשית . מפסידים בכל עיר את הרבנות . אין חיזוק לציונות הדתית לא המפלגה בערים . והוא לא מבין שאנשי יו"ש יצביעו ליכוד והערים הגדולות יחפשו ציונות דתית אמיתית.המשך 21:37 15.09.2025
חיים שטיינר
את מי מעניינים קומץ פאשיסטים עם כיפה סרוגה? פרצוף של סיטרוק. מביאים שכול וכשלונות.21:32 15.09.2025
דוד ב.
איכס!!!21:31 15.09.2025
סמוטריץ כישלון מחפיר
העם לא מטומטם21:44 15.09.2025
בנט
גט כריתות מסמוטריץ הגמד המנטלי21:56 15.09.2025
רותי
אני רוצה גיוס החרידים ע"י עצירת הזרמת הכספים . בלי חוק אי גיוס. זה כל מה שמענין אותי. והפסקת המלחמה בינתיים מחוסר חיילים.21:56 15.09.2025
דעת הרוב
סמוטריץ ואנשיו בדרך לפח האשפה של ההיסטוריה21:57 15.09.2025
אליהו 3
הפיתרון הוא אחדות עם בן גביר, זה פשע מבחינת אחריות לאומית הפרוד בין במוטריץ לבן גביר.22:26 15.09.2025
באבא באבא
סופר שמוביל קו בדלני בעד גיוס?? אולי הוא היחיד שמייצג נאמנה את הציבור הדתי לאומי!!22:24 15.09.2025
אריק
הראש מסריח קלוט את זה . להגיד בפני הורי תצפיתניות בעת שהיו בשבי שזה לא הדבר הכי חשוב. זה מעליב פוגע והציבור על זה ישפוט22:37 15.09.2025
