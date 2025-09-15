לאחר ירידה עקבית בסקרים ואובדן קולות לבן גביר, סמוטריץ’ מתכנן לבטל את שיטת הפריימריז – במטרה להכניס לרשימה פרצופים פופולריים יותר שיוכלו להציל את עתיד המפלגה בבחירות הקרובות

פרסום ראשון: ביום רביעי הקרוב ראש מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ’, צפוי לקדם מהלך דרמטי שעשוי לשנות את פני המפלגה: ביטול שיטת הפריימריז. במקום פריימריז חברי המרכז יבחרו את חברי המפלגה.

ההחלטה, שתובא לדיון בהרמת הכוסית לקראת השנה החדשה, תדרוש שינוי בחוקת המפלגה – צעד שניתן לבצע תחילה באמצעות “הוראת שעה”.

מאז מערכת הבחירות האחרונה נרשמת ירידה עקבית בכוחה של הציונות הדתית בסקרים. על פי ההערכות, סמוטריץ’ מזהה היטב את המגמה, ובעיקר את העובדה שחלק ניכר מקולות הציבור הדתי-לאומי זורמים למפלגתו של איתמר בן גביר. כעת הוא מתכנן מהלך שנועד להציל את עתיד המפלגה בבחירות הבאות: החלפת הח”כים האנמיים שהעלו ספקות לגבי תרומתם, והבאת פוליטיקאים פופולריים יותר שיכולים להחזיר את האמון של המצביעים.

סמוטריץ' בכנס משרד האוצר: "כל התחזיות הקודרות התבדו"

הפריימריז, שנערכו בציונות הדתית רק פעם אחת, הפכו עבור סמוטריץ’ לסמל של חוסר שליטה. הרשימה שנוצרה דרכם הכניסה לכנסת חברים כמו מיכל וולדיגר, משה סולומון ואוהד טל – שמעמדם הציבורי חלש – וגם את השר אופיר סופר, שמוביל קו בדלני ותקיף בנושא הגיוס. כעת, ביטול השיטה יאפשר ליו”ר לסנן אותם החוצה ולבנות מחדש רשימה שתתאים לאסטרטגיה הפוליטית שלו.

השאלה הגדולה נוגעת לח”כ שמחה רוטמן, דמות מוכרת ופופולרית אך גם עצמאית מדי לטעמם של חלקים בצמרת המפלגה. נכון לעכשיו, היחידה שנחשבת למועמדת ודאית להישאר ברשימה היא ח”כ אורית סטרוק.

המהלך מסמן את כוונתו של סמוטריץ’ לנסות ולחזק מחדש את מעמדו הפוליטי, למשוך חזרה מצביעים שאיבד לבן גביר, ולהחזיר את הציונות הדתית לתמונה כמפלגה מובילה בגוש הימין